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「蒙面小賊」闖中和住家！浣熊冒出鞋櫃　居民誤當狐狸報警

浣熊躲藏入鞋櫃被誤認是像狐狸；浣熊原產地美洲是一種調皮又破壞力超強的動物。（新北動保處提供）

▲浣熊躲藏入鞋櫃被誤認是像狐狸；浣熊原產地美洲是一種調皮又破壞力超強的動物。（圖／新北動保處提供）

圖文／鏡週刊

新北市動保處近日接獲中和民富街曾姓民眾通報，不知何時家中鞋櫃躲藏1隻像是狐狸的動物露出頭來，靠近時齜牙裂嘴一副像要咬人凶狠模樣，緊急請求協助救援安置。當動保處人員抵達現場赫然發現，牠是動物界號稱蒙面小賊的頑皮鬼「浣熊」。

浣熊有動物界蒙面小賊的可愛稱號。（新北動保處提供）

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▲浣熊有動物界蒙面小賊的可愛稱號。（圖／新北動保處提供）

動保處指出，這隻浣熊身上有注射寵物晶片紀錄。透過電腦資料查詢聯繫，了解原飼主就住在附近隔壁棟公寓，並於當日迅速領回，結束一場浣熊翹家被人誤認狐狸街坊趣談。 飼主許先生表示，這隻調皮浣熊趁家人夜晚睡覺時，自己打開籠舍門栓偷跑出來找東西吃。然後推開落地窗鑽出，沿著陽台攀爬鐵柵登上樓頂陽台，一路翻牆潛入鄰居門口鞋櫃內躲藏。早上鄰居出門時發現，誤認牠是狐狸，通報動保處帶走。浣熊這種動物破壞力驚人，慶幸牠沒把鄰居鞋櫃內鞋子咬壞，不然光賠償就令人頭痛。飼主表示，經歷這次牠溜出翹家事件，除將加強籠舍上鎖、關妥門窗外，也決定安裝電子定位項圈，以防止類似事件再度發生。

浣熊5根手指很像人類極度靈巧感知收集資訊。（新北動保處提供）

▲浣熊5根手指很像人類極度靈巧感知收集資訊。（圖／新北動保處提供）

動保員程沛宏表示，嚴格說浣熊這個物種並不是熊，它屬於浣熊科，只算是熊科親戚。原產地在美洲，是一種聰明又破壞力超強的動物。浣熊的「浣」字有「洗」的意思，源自於牠喜好將東西（包括食物）丟入水中淘洗。身為夜行性動物，因視力不佳，要靠5根手爪敏銳觸覺神經藉由水滋潤增進辨認食物能力。讓飼主們最傻眼常遭遇發生的是牠把家人錢包、手機丟入水中洗一洗愚蠢行為，令人又氣又好笑。目前台灣飼養浣熊並無違法，但自2022年已將其公告為禁止輸入至台灣的物種，因此民眾若在市面上看到浣熊販售或認領養，應留意其來源是否為合法，避免捲入走私或觸法行為。

浣熊的浣字有「洗」的意思，源自於牠喜好將東西（包括食物）丟入水中淘洗。（新北動保處提供）

▲浣熊的浣字有「洗」的意思，源自於牠喜好將東西（包括食物）丟入水中淘洗。（圖／新北動保處提供）

浣熊通常重5.5到9.5公斤，最重紀錄可達28公斤。（新北動保處提供）

▲浣熊通常重5.5到9.5公斤，最重紀錄可達28公斤。（圖／新北動保處提供）

新北市動保處表示，防止家中寵物不慎走失，民眾可於上班時間至新北市各區動物之家或去住家附近動物醫院注射微型晶片可協助辨識身分物歸原主。若發現住居或戶外發現動物遭受傷害，也可直撥1959動保專線或動保處通報電話（02）29596353報案。


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關鍵字： 鏡週刊浣熊

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