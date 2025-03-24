台北市立動物園僅存食火雞「東施」離世　棕熊癌症惡化需集氣

▲棕熊小喬乳腺腫瘤轉移，病情惡化。（圖／台北市立動物園提供）



記者李依融／綜合報導

台北市立動物園照顧老齡動物面臨不少挑戰，棕熊「小喬」近日因乳腺腫瘤轉移接受手術，過程中發現已轉移且病灶惡化，而僅存的食火雞「東施」則因重病，評估病情後決定人道處置，讓牠不再受苦。

棕熊「小喬」2006年由馬戲團棄養後被政府查緝沒入，現年推估至少24歲，來到動物園後展現堅韌的生命力，活潑的行為也受遊客喜愛。2023年3月，獸醫師發現「小喬」罹患乳腺腫瘤並進行手術摘除，2024年5月的檢查中，發現腫瘤已經轉移至肺部，雖然日常行為如游泳、挖土仍正常，但近日在鼠蹊部發現新的腫塊並伴隨破裂，於是安排麻醉檢查及手術治療。

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手術過程中，醫療團隊成功摘除破裂的腫塊並完成縫合，但影像檢查顯示肺部轉移病灶惡化，接下來將持續觀察並調整後續的醫療計畫。

▲東施是台北市立動物園僅存的食火雞，因重病人道離世。（圖／台北市立動物園提供）



另一方面，澳洲動物區的食火雞「東施」是園內僅存的食火雞。保育員3月22日發現牠起身困難、活動力下降且食慾不佳，立即通報獸醫師進行治療，但次日早晨，「東施」被發現躺臥在圍欄角落無反應，經檢查確定為肌溶解症且病情嚴重，考量到牠的年齡和健康狀況，決定進行人道處置。

初步病理解剖結果顯示，「東施」的胰臟有病變，可能導致慢性營養吸收不良，進一步影響健康。

台北市立動物園積極聯結國際、發展專業，但近年來許多動物邁向老年，對熱血的保育員與獸醫師而言，仍是照養醫療的大挑戰，動物們需要更加悉心呵護，卻處處大不易。動物園將持續守護「小喬」的健康，並與大家分享牠的恢復進展。

▲小喬病情加劇，但牠仍展現生命力，園方希望大家幫牠集氣。（圖／台北市立動物園提供）