奴才突聽「叩叩叩」　原來是萌汪「尾巴狂甩床」做美夢

▲打開聲音可以聽到，正在做美夢的露娜尾巴狂甩床邊。（影／網友@luna_xiaohe提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

實習記者陳安榆／採訪報導

新北市飼主@luna_xiaohe某天打電腦突然聽見「叩叩叩」的聲響，疑惑地尋找聲源，發現竟然是愛犬「露娜」做夢，尾巴正在狂甩床邊，讓他不禁笑出來。飼主表示，露娜通常進入夢鄉後都是用腳狂撲，像跑步一樣，「看來這次做了很幸福的美夢」。

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▲露娜的尾巴很有力，打到床邊會發出「叩叩叩」的聲音。（圖／網友@luna_xiaohe提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

「貪吃」是露娜的代名詞，只要是吃的都喜歡，尤其是對媽媽手上的食物情有獨鍾，有點膽小，卻又聰明懂事。露娜超級常做夢，不過這是第一次在睡著時狂甩尾巴，可能是夢到前幾天散步遇到的狗狗，或是媽咪幫自己做的豬耳朵烘乾零食，看牠睡得如此香甜，奴才也不忍心叫醒牠，而是默默地拍下來紀錄。

▲露娜超級貪吃，尤其是想吃媽咪手上的食物。（圖／網友@luna_xiaohe提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



飼主分享，其實被露娜的尾巴打到會「超痛」，所以牠敲到床邊的聲音才會那麼大。影片發佈後引來不少留言，網友紛紛表示「應該是夢到有很多罐罐」、「好Ｑ彈的尾巴」、「看起來在笑」、「尾巴很忙」、「夢境感覺很精彩」、「幸好有錄下來」，這麼可愛的瞬間實在是讓大家都融化了。