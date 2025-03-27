養貓的快樂與心裂　讓是元介了解「什麼是真正的人生」

圖文／鏡週刊

41歲的是元介今年1月宣告結婚，公布了與愛人在羅馬的唯美合照。他說，通常旅行沒有目的，但這次有了重要的目的。讓他與妻子的日常生活之中，多了一刻值得紀念的儀式感。

說到結婚了，說到貓走了⋯種種繁複的感受，讓是元介體會了什麼叫戲，什麼叫做人生。這個很早入行當偶像的男孩，哭著笑著成為了男人。

人類學研究中有一個 「通過儀式」的概念，是指關於人在轉換不同階段時的人生儀禮，包括出生、成年、結婚、死亡都在此列。我與是元介從死亡開始聊起，他提到已逝的心愛之貓。3年前，他在桃園演出舞台劇時，愛貓捲捲正在生死之際，「我在那之前跟牠說，你想離開就離開，但牠一直撐，直到我桃園演完回家，牠在我身上斷氣。」是他者之逝，但確確實實，那也成為了是元介的通過儀式。

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▲是元介現在養了兩隻貓，安紐（左）與陳金發。（圖／翻攝自臉書）

「我很堅強，沒在貓面前哭，說『你就去，好好當小天使。』」走出房門連絡貓的後事，是元介大哭崩潰。「其實寵物都在教育人類，回頭想，原來你在告訴我這些東西，原來你比我還成熟。」曾痛苦到放話不再養貓的是元介，現在身邊又有「安紐」跟「陳金發」（後者從太太姓）兩隻貓了。是元介承認，這些養貓的快樂與心裂，對他成為演員的情感面感受，帶來深刻影響。

▲以男團「元衛覺醒」成名，為了讓別人認可自己能演戲，是元介曾多次試鏡、面臨低潮，如今他認為一切都是養分。

「太順遂的演員，沒有辦法體會什麼叫做戲，什麼叫做真正的人生。我走了一隻貓，讓我體會到，人生就是這樣子。」疼痛可能不會消失，但就此，「失去」這件事成為了他的一部分，也成為情感的重要開關。

最近是元介正在準備演出音樂劇《火神的眼淚》，在熱血與充滿能量的劇情中，是元介飾演冷血無情的謝科長，這是一個在電視劇版中被罵爆的角色。是元介反而思考，「我沒有照著電視劇的框架去走，我在第一場，就毫不留情展現陰暗、官僚與冷血的東西。」是元介說，雖然音樂劇對他的確是挑戰，但能演出這樣的角色，真的非常過癮。

▲是元介正在排演個人第一場音樂劇，而且是個黑化的角色。（圖／故事工廠提供）

也因為這個角色的屬性，是元介所唱歌曲由高至低、音階變化比較多，要怎麼準備？「我就一直聽自己要唱的歌，一直唱一直唱，唱到懷疑自己『我這樣唱到底對不對』，直到老師給我肯定。」「大家都很強，雖然壓力很大，但這讓我很有安全感，誰今天唱得很好、誰很穩，我會去感謝他們，在團隊裡，會更想把東西做好。」

是元介 1983年10月31日生，2004年與以雙人團體「元衛覺醒」踏入歌壇正式出道，並入圍過金曲獎最佳組合。後轉向演戲，2013年以電視劇《我的自由年代》奠定演員身分，曾3度入圍金鐘獎。2024年7月5日恢復排灣族姓名，2025年1月宣布結婚。除主持蔬食節目《幸福食堂》，新作為「故事工廠」改編自電視劇的音樂劇《火神的眼淚》，將於4月27日至6月28日，在台北、高雄、桃園、台南、台中等地巡迴演出。

造型：葉又慈

服裝提供：FENDI（黃色V領針織衫、格子長褲、吊飾、鞋子）；Vivienne Westwood（金屬不規則針織衣、深色格子短褲、項鍊、領帶、戒指）

化妝：Yenting Yang 髮型：Raten（@raten02）



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