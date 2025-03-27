東森寵物攜手弘光科大　打造未來最強寵物美容與照護人才

▲東森寵物與弘光科大簽訂產學合作合約。（圖／東森寵物提供）



記者李依融／綜合報導

東森寵物於27日正式與弘光科技大學動物保健系簽署產學合作協議，讓更多年輕世代投入寵物產業、接軌市場需求，攜手培育未來寵物照護與美容專才，協助學生從校園走進職場，擁有資源、舞台與明確的職涯方向。

東森寵物雲總經理李頌齡與弘光科技大學動物保健系主任王雪芳、教授侯志遠共同齊聚弘光科技大學，參與策略聯盟簽約儀式，雙方將從以下四大方向展開深度合作：

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一、門市實習與實務訓練

二、產業專家進校園共備課程

三、美容照護技術與學術交流

四、建立畢業即上手的職涯接軌機會

▲弘光科大動物保健系有全台最完整的教學設備，包括寵物美容、食品與行銷實作等。（圖／東森寵物提供）

▲東森寵物致力與年輕世代交流，提供產學經驗。（圖／東森寵物提供）



弘光科技大學動物保健系長期投入伴侶動物教育，擁有全台最完善的教學設備，包括國家級寵物美容丙級考場、寵物鮮食、照護與行銷實作教室、各式照護訓練教室與食品研發空間，此次合作不僅是一紙合約，更是開啟學生「從課堂到業界」的快車道，實現真正的學用接軌。

▲東森寵物與啟英高中攜手推動寵物教育，並見證2025年3月18日正式成立桃園第一所「寵物經營科」。（圖／啟英高中提供）

值得一提的是，東森寵物早在2023年也已與啟英高中簽署三方產學合作備忘錄（與醒吾科技大學共同合作），在高中職階段即開始打造寵物美容人才的教育體系，協助學生考取「寵物美容丙級」證照，強化職場實務能力，成為市場即戰力。今年3月18日，啟英高中更正式成立桃園第一所寵物科系「寵物經營科」，東森寵物亦應邀參與揭牌儀式，共同見證教育與產業對接的重大時刻。

寵物美容不只是讓毛孩變漂亮，更是一門專業。根據產業統計，台灣寵物美容市場每年穩定成長8～10%，不論是在照護技術、產品服務，甚至跨足寵物醫療與保健領域，皆有大量專業人力需求。市場不缺人，缺的是「夠專業又懂實務」的人才。

▲東森寵物擁有最完整的寵物美容師培訓與實戰系統，並推動「洗澡一次、讓10隻浪浪吃飽」公益活動，結合專業與溫度，改變更多毛孩的命運。（圖／東森寵物提供）

東森寵物目前在全台擁有完整的寵物美容團隊，並積極推動公益活動「洗澡一次，讓10隻浪浪吃飽」。此活動自啟動以來獲得熱烈響應，也讓更多民眾了解美容不只是服務，更是一種實質改變生命的方式。

弘光科技大學主任王雪芳也表示，「東森寵物是動物保健系非常理想的合作夥伴，不只是因為其在產業中的高度影響力，更因為對人才培育與社會責任的長期投入。透過此次合作，學生能提早進入職場節奏，建立自信，也真正愛上這個行業。」

東森寵物也說，未來將持續攜手教育界，投入更多資源，推動更多具社會影響力的產學合作。期待讓學生有方向、讓市場有專才、讓毛孩有更好的照顧，真正落實寵物產業的正向循環。