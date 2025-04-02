黑柴做指令！幼童一聽「坐下」秒跟著屁股著地　網笑翻：要搶肉肉

▲ 嘎逼在示範「坐下」指令，沒想到小朋友也照做。（圖／網友@liao_o731提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

實習記者陳安榆／採訪報導

遇到踢館了！花蓮縣有一隻9歲的黑色柴犬「嘎逼」（Coffee），是超級貪吃的汪星人。這天嘎逼正在示範「坐下」就能吃零食的技能給小朋友看，沒想到正在學講話的小孩一聽到指令，立馬「撲通」屁股跌地，跟著一起坐好。超突然的瞬間讓嘎逼一臉問號，像在說「現在是要跟我搶肉肉？」，全家人都快被笑翻。

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▲ 嘎逼很親人，跟小朋友們的感情很好。（圖／網友@liao_o731提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



網友廖小姐為了慶祝寶寶的滿月，邀請家人從雲林前來一同慶祝，自己的姊姊當天帶著1歲多的雙胞胎姊妹共襄盛舉，小姑也帶嘎逼一起來分享喜悅。其中雙胞胎姊姊特別喜歡動物，剛好透過這次的聚會讓她能和嘎逼相見歡，正在學說話的她一聽到自己懂的詞語，會立刻執行，於是當聽到大人在叫狗狗「坐下」時，才會實行的如此「快狠準」，讓大家都被逗樂。

▲ 嘎逼很膽小，也很愛吃，誰有食物就是老大。（圖／網友@liao_o731提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



黏人是嘎逼的代名詞之一，很喜歡撒嬌，但也很膽小，飼主也笑稱牠為「貪吃貨」，基本上沒有牠不愛吃的東西，誰的手上有食物就是老大，只要看到零食就會乖乖的執行指令，除了簡單的指令，也還會「轉圈圈」等等較難的動作。這次寶寶突然在牠面前坐下，不只讓牠感到很錯愕，也讓家人全都傻眼，感到又無奈又好笑。

▲嘎逼個性超好，是家中的開心果。（圖／網友@liao_o731提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



影片發佈到目前為止已經有42萬次的瀏覽次數，引來不少網友留言，紛紛笑道「這就是俗稱的有樣學樣嗎？」、「狗狗：搶我飯碗？ 」、「幸好跟寶寶說不是你的時候，她馬上就起來」、「黑柴傻眼」、「一次教兩個，划算」、「一個口令一個動作」，可愛的畫面引起共鳴。