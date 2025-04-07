黑領椋鳥突然「喵喵叫」　只聽主人話還會「講台語」

▲小喜自學家中貓咪的叫聲，還會講台語。（圖／網友@yu_199608提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

實習記者陳安榆／採訪報導

台南市2歲寵物黑領椋鳥「小喜」非常聰明，牠突然發出「喵喵」的叫聲，原來是自學家中的貓咪的聲音，家人嘗試發出同款聲音，牠也很樂意回應，讓大家又驚又喜。飼主笑說，小喜有求於人時還會說出「哇貴唷！（台語的「轉過去」）」，漸漸地就跟飼主培養出十足的默契。

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▲小喜很聰明，也很喜歡撒嬌。（圖／網友@yu_199608提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



小喜非常愛漂亮，也很喜歡洗澡，同時也很擅長撒嬌，喜歡被摸摸頭、摸摸下巴，最愛吃豬肉以及牛肉。小喜的翅膀曾經反反覆覆的受傷，所以只能截肢，現在無法飛行。牠常常和家中的小朋友一起玩耍，除了會學貓叫之外，還會後空翻，神奇的是只會聽從主人的指令，展現出非凡的聰慧。

▲小喜非常愛漂亮，很喜歡洗澡。（圖／網友@yu_199608提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



小喜模仿的影片在Threads上發佈後，瀏覽次數高達4萬次，不少網友紛紛在底下留言「原來黑領椋鳥能訓練成這樣子喔，超強」、「教得好」、「原來這種會講話」、「好厲害」、「這有點猛欸」、「講台語聲音好低沉」，黑領椋鳥是隨處可見的鳥類，也能經常聽見牠美妙的叫聲。