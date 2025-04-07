ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

掃雷當解謎遊戲　超狂巨鼠嗅「百顆地雷」創世界紀錄

創嗅到最多地雷的巨鼠羅寧。（圖／翻攝金氏世界紀錄網站，下同）

▲創嗅到最多地雷的巨鼠羅寧。（圖／翻攝金氏世界紀錄網站，下同）

圖文／CTWANT

大多數人可能不喜歡老鼠，但柬埔寨掃一隻地雷鼠「羅寧」自2021年以來已經嗅出超過百顆地雷，創下了金氏世界新紀錄。

地雷鼠羅寧。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲地雷鼠羅寧。

據金氏世界紀錄報導，過去25年來，比利時非營利組織APOPO致力扭轉非洲巨鼠的形象，也幫助戰亂國家民眾重獲安全，他們跟坦尚尼亞農業大學合作，訓練非洲巨鼠嗅探地雷，目前全球多個戰區有104隻「英雄鼠」，牠們需要和飼育員配合，找出致命的裝置，這些體重只有1.5公斤的掃雷兵，不會觸發地雷，也可以靠嗅覺辨識爆炸物的化學成分。

APOPO特別強調，25年來沒有老鼠傷亡。而在排雷軍團中有人、鼠、狗，但最耀眼的莫過於柬埔寨的老鼠羅寧，自2021年8月至2025年2月間，牠累計發現109枚地雷及15枚未爆彈，創下金氏世界紀錄。上一隻創紀錄的老鼠瑪格瓦於2021年5月退役，牠一共發現71枚地雷，加38枚未爆彈，PDSA 動物慈善機構給牠勇敢勳章，但2022牠因年紀太大過世。

飼育員表示，5歲的羅寧勤奮又溫和，牠把排雷當作解謎遊戲，敏銳專注又樂在其中。據悉，在工作之餘，這些英雄鼠享受皇室般的待遇，羅寧最愛在遊樂場破解零食機關，牠也愛吃酪梨跟香蕉和花生。飼育員說，老鼠不僅是資產，更是值得尊敬的戰友。

APOPO指出，4日是國際地雷宣傳日，羅寧當天上午仍堅守地雷場，收工後，牠將享用豐盛的特別大餐，這是對英雄最好的犒賞！

延伸閱讀
女護理師倒在急診室　她醒來「少了1條腿」崩潰辭職
女工作3年遭約談開除！人事稱她1年有6天「早退1分鐘」　公司下場糗了
原始連結

關鍵字： 周刊王

分享給朋友：

追蹤我們：

跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

教你用熱狗+義大利麵做超可愛「長髮熱狗」

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

火車開了！印度男硬拉黃金獵犬上車　狗狗掙扎滑落鐵軌

失火了！他多次衝火場救貓「再也沒出來」　與100多隻貓葬生火窟

黑領椋鳥突然「喵喵叫」　只聽主人話還會「講台語」

掃雷當解謎遊戲　超狂巨鼠嗅「百顆地雷」創世界紀錄

主子戴頭套生無可戀　變「憂鬱小貓」哀怨臉委屈巴巴

寵物展廠商為抓落單貓遭攻擊「滿地血」　才知「第一天就走丟」

女網紅拍片被「世界最毒水母」螫傷　爆痛留恐怖血痕：慘叫1小時

警局布偶慘遭殺害　療癒犬「重返現場」燦笑偷窺嫌疑重大

米克斯結紮完極致臭臉　皺眉頭「氣到不理人」：為什麼背叛我

拉不拉多聽見「散步」關鍵字　秒彈起變殘影興奮到模糊

寵物展廠商為抓落單貓遭攻擊「滿地血」　才知「第一天就走丟」

幸好沒換電話　男驚喜找回「失蹤16年寵物貓」嚇：快變貓界人瑞

失火了！他多次衝火場救貓「再也沒出來」　與100多隻貓葬生火窟

台北動物之家混種犬「鑽排水道咬鄰居汪」　受害狗下巴撕裂

新店動物之家老舊電線走火　收容貓遭濃煙嗆「1死1傷」

阿金興奮叼玩具求陪玩　沒人理變「苦瓜臉」笑容秒消失

掃雷當解謎遊戲　超狂巨鼠嗅「百顆地雷」創世界紀錄

女網紅拍片被「世界最毒水母」螫傷　爆痛留恐怖血痕：慘叫1小時

拉不拉多聽見「散步」關鍵字　秒彈起變殘影興奮到模糊

黑領椋鳥突然「喵喵叫」　只聽主人話還會「講台語」

快訊／摩根大通CEO警告：川普對等關稅讓全球經濟衰退、削弱美國地位

板橋重慶公園「大鯨魚遊戲場」今啟用　打造全齡休憩空間

Joeman台股虧到崩潰「真的吃土」超瘋！　加糖驚呼：像OREO好吃

「古裝男神」退圈1年宣告復出！　昔合作歐陽娜娜翻紅…為病父暫別

地震重創台南18農會建物　陳亭妃爭取逾2億補助改建整修

新北完成84校通學環境改善　侯友宜：力拚2026達百校目標

感受農村新風貌！新北農再社區推文化生態小旅行

新北後巷變身、惡臭掰掰　中和增7505戶完成污水接管

分手7天「目睹前女友上了國產車」賓士男崩潰猛撞　車頭全爛

蔡徐坤甩墮胎事件陰霾！　沉寂2年「告狗仔贏了」造謠者登報道歉

寵物動物熱門新聞

印度男硬拉阿金上火車　狗狗落軌

他多次衝火場救貓　卻再也沒出來

黑領椋鳥「喵喵叫」　還會講台語

超狂巨鼠嗅「百顆地雷」創紀錄

貓皇戴頭套哀怨臉　秒變憂鬱小貓

寵物展抓貓滿地血　才知第一天就走丟

女被「世界最毒水母」螫傷　留恐怖血痕

警局布偶遭殺害　療癒犬嫌疑重大

汪結紮完極致臭臉　皺眉頭不理人

拉拉聽見散步　秒彈起興奮到模糊

幸好沒換電話　男驚喜找回失蹤16年愛貓

收容犬隔柵欄咬鄰居汪　下巴撕裂傷

阿金叼玩具邀玩沒人理　笑容秒垮

狗界學霸在你家？4測驗驗出毛孩真實力！

讀者迴響

熱門新聞

印度男硬拉阿金上火車　狗狗落軌

他多次衝火場救貓　卻再也沒出來

黑領椋鳥「喵喵叫」　還會講台語

超狂巨鼠嗅「百顆地雷」創紀錄

貓皇戴頭套哀怨臉　秒變憂鬱小貓

寵物展抓貓滿地血　才知第一天就走丟

女被「世界最毒水母」螫傷　留恐怖血痕

警局布偶遭殺害　療癒犬嫌疑重大

汪結紮完極致臭臉　皺眉頭不理人

拉拉聽見散步　秒彈起興奮到模糊

幸好沒換電話　男驚喜找回失蹤16年愛貓

收容犬隔柵欄咬鄰居汪　下巴撕裂傷

阿金叼玩具邀玩沒人理　笑容秒垮

狗界學霸在你家？4測驗驗出毛孩真實力！

新店動物之家火警　收容貓1死1傷

熱門寵物影片

更多

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面