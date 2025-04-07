掃雷當解謎遊戲　超狂巨鼠嗅「百顆地雷」創世界紀錄

▲創嗅到最多地雷的巨鼠羅寧。（圖／翻攝金氏世界紀錄網站，下同）

圖文／CTWANT

大多數人可能不喜歡老鼠，但柬埔寨掃一隻地雷鼠「羅寧」自2021年以來已經嗅出超過百顆地雷，創下了金氏世界新紀錄。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲地雷鼠羅寧。

據金氏世界紀錄報導，過去25年來，比利時非營利組織APOPO致力扭轉非洲巨鼠的形象，也幫助戰亂國家民眾重獲安全，他們跟坦尚尼亞農業大學合作，訓練非洲巨鼠嗅探地雷，目前全球多個戰區有104隻「英雄鼠」，牠們需要和飼育員配合，找出致命的裝置，這些體重只有1.5公斤的掃雷兵，不會觸發地雷，也可以靠嗅覺辨識爆炸物的化學成分。

APOPO特別強調，25年來沒有老鼠傷亡。而在排雷軍團中有人、鼠、狗，但最耀眼的莫過於柬埔寨的老鼠羅寧，自2021年8月至2025年2月間，牠累計發現109枚地雷及15枚未爆彈，創下金氏世界紀錄。上一隻創紀錄的老鼠瑪格瓦於2021年5月退役，牠一共發現71枚地雷，加38枚未爆彈，PDSA 動物慈善機構給牠勇敢勳章，但2022牠因年紀太大過世。

飼育員表示，5歲的羅寧勤奮又溫和，牠把排雷當作解謎遊戲，敏銳專注又樂在其中。據悉，在工作之餘，這些英雄鼠享受皇室般的待遇，羅寧最愛在遊樂場破解零食機關，牠也愛吃酪梨跟香蕉和花生。飼育員說，老鼠不僅是資產，更是值得尊敬的戰友。

APOPO指出，4日是國際地雷宣傳日，羅寧當天上午仍堅守地雷場，收工後，牠將享用豐盛的特別大餐，這是對英雄最好的犒賞！

延伸閱讀

▸ 女護理師倒在急診室 她醒來「少了1條腿」崩潰辭職

▸ 女工作3年遭約談開除！人事稱她1年有6天「早退1分鐘」 公司下場糗了

▸ 原始連結