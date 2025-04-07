失火了！他多次衝火場救貓「再也沒出來」　與100多隻貓葬生火窟

▲克里斯與貓咪們感情深厚。（圖／翻攝自臉書@Happy Cat Sanctuary ）



記者李依融／綜合報導

美國紐約州長島市(Long Island)快樂貓庇護所(Happy Cat Sanctuary)發生火災，至少100隻貓咪喪命，而創辦人克里斯(Chris Arsenault)也為了救貓葬生火窟，目擊鄰居表示，「他原本衝出來想找水源救火，後來再衝進去救貓，就沒有出來了。」

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▲許多倖存的貓咪燒傷。（圖／翻攝自臉書@Strong Island Animal Rescue League ）

這場火災發生在當地時間3月31日約7時15分，消防隊在8時35分控制了火勢，但整個房屋已經被燒成廢墟。創辦人克里斯在這裡飼養約300隻貓，火災發生後有些貓咪自己逃生，前來協助的動物救援團體強島動物救援聯盟(Strong Island Animal Rescue League)志工表示目前有30多隻被尋獲並送往動物醫院治療，「有些貓咪情況危急，有些鬍鬚被燒傷、有些爪子燒傷，也有部分貓咪吸入濃煙」。救援人員也在周邊圍起柵欄，並放置餵食處，希望捕獲其他貓咪。





根據鄰居表示，克里斯在失火當下多次進出試圖挽救局面，「他衝出來找水源，試圖自行滅火，後來發現自己無法撲滅後，又立刻進到屋裡想救貓，然後又抱了幾隻貓出來，再次衝進去時，就沒有出來了。火勢撲滅後，確認了克里斯的死亡，另外有超過100隻貓喪生。

克里斯的24歲兒子艾瑞克(Eric)2006年時在車禍中喪命，痛失愛子的他迫切需要撫慰來減輕喪子之痛，這時他偶然遇到一群病貓和小貓，於是他決定收留這些流浪的毛孩，幫助貓咪們恢復健康，過程中也讓他走出人生低谷，他曾說，「兒子離開後，是這些貓咪讓我有事做」。

▲克里斯很重視貓咪的生活，喜歡跟貓咪們一起過節的儀式感。（圖／翻攝自臉書@Happy Cat Sanctuary ）

克里斯將家和院子改造成快樂貓庇護所，裡面只留了一小間臥室給自己，起居都在小小的房間內。隨著收容的貓咪變多，他也擴大了庇護所的空間，還設計了各種棲架、吊床，就為了讓貓咪們開開心心，也為貓咪們做絕育手術，不時準備烤雞晚餐一同享用，他的生活重心都在照顧貓咪上。

▲克里斯為貓咪打造各式棲架，讓貓咪能曬太陽享受慵懶。（圖／翻攝自臉書@Happy Cat Sanctuary ）

克里斯的離世讓許多人不捨，不過鄰居也提到，並非所有人都支持克里斯的庇護所，「事實上也有些人會抱怨，因為夏天時容易有異味」，並懷疑此次的失火事件並不單純，然而這些猜想並未得到證實，目前詳細火災原因仍未公布。

強島動物救援聯盟仍持續救助快樂貓庇護所的貓咪們，附近居民也持續在周邊發現疑似燒傷的貓，並連繫強島動物救援聯盟，牠們希望這些倖存的毛孩能在災後康復，有一天找到幸福的家。

▲強島動物救援聯盟正努力救援燒傷的貓咪。（圖／翻攝自臉書@Strong Island Animal Rescue League ）

▲克里斯為了救貓而葬生火窟，讓許多人感到不捨。（圖／翻攝自臉書@Happy Cat Sanctuary ）