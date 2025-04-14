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南投柴犬「追車、亂竄」差點被巴士撞上　飼主：是狗不願上車

▲柴犬不停追著小貨車奔跑，貨車司機稱「是狗不願上車」。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

實習記者陳安榆／綜合報導

南投縣民眾看見一隻柴犬正在在大馬路上追車，時不時還會衝到對向車道，甚至差點被大巴士撞上，他上前詢問狗狗追逐的小貨車，對方則說「是我們的狗啦！但牠就是不上車」，危險的畫面引發熱議。南投縣家畜疾病防治所表示已接獲通報並展開調查。

▲大馬路遇柴犬「追車、亂竄」　目擊者上前詢問飼主：是狗不願上車。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲目擊者稱柴犬還會跑到對向車道，超級危險。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

這件事情發生在13日，柴犬在馬路上瘋狂追逐前方的小貨車，甚至跨越車道，不僅狗狗危險，用路人的安全也岌岌可危。目擊民眾在等紅燈期間，趕緊上前詢問貨車司機，對方卻告訴他「是狗狗自己不願意上車」，講話期間還有大巴士差點撞上狗狗。畫面一出讓許多網友也捏把冷汗，並通報動保處，目前動保處正在調查中，約1周後才會有結果。

南投縣議會日前通過了《南投縣動物保護自治條例》草案，條例明定「不具攻擊性寵物」出入公共場所應由7歲以上之人伴同，並使用鏈繩或具備防曬及通風功能之箱籠，必要時應加戴不影響散熱之透氣口罩，違者經勸導後再犯，處3000元至15000元罰鍰，並得按次處罰；「具攻擊性之寵物」出入公共場所或公眾得出入之場所，則應由成年人伴同，並採取適當防護措施，違者處3萬元至15萬元罰鍰，函報中央核定後將公布施行。

▲大馬路遇柴犬「追車、亂竄」　目擊者上前詢問飼主：是狗不願上車。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲網友將影片發布上網，引發熱議。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

根據《動物保護法》第5條第2項第四款提到，飼主對於其管領之動物，應避免其遭受騷擾、虐待或傷害。《民法》第190條第一項明定，動物加損害於他人者，由其占有人負損害賠償責任。南投縣政府也提到，毛孩外出記得要繫牽繩，才可以避免寵物走失、影響交通安全、寵物打架受傷或是誤食毒物的風險。

關鍵字： 牽繩追車柴犬

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