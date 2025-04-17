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首次拍攝到「巨型魷魚30cm幼體」！眼睛閃亮、身體透明影片曝光

▲▼首次拍攝到「巨型魷魚幼體」！眼睛閃亮、身體透明影片曝光。（圖／翻攝Schmidt Ocean） 

▲科學家首次拍攝到巨型魷魚的幼體。（圖／翻攝Schmidt Ocean YouTube）

記者鄒鎮宇／綜合報導

一個世紀以來，科學家們終於拍攝到巨型魷魚在其自然棲息地中的活體影像。這隻巨型魷魚屬於玻璃魷魚家族 (Cranchiidae)，其學名為南極中爪魷（又名大王酸漿魷、Mesonychoteuthis hamiltoni），最早於1925年被識別。上個月，施密特海洋研究所的福克號研究船在南大西洋的南桑威奇群島進行探險時，成功發現並拍攝到這隻嬰兒巨型魷魚。

據《New Atlas》報導，施密特海洋研究所(Schmidt Ocean Institute)的觀測船，在南大西洋南桑威奇群島(South Sandwich Islands)為期35天的探險中，使用遙控潛水器在約600公尺的深度拍攝到這隻幼年魷魚。這隻魷魚長約30公分，身體透明，眼睛閃亮，8隻觸手中間有標誌性的鉤子，以及兩條長觸手。

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奧克蘭理工大學實驗室的副教授卡特·博爾斯塔德博士解釋，巨型魷魚的透明外觀會隨著年齡增長而改變。她指出，魷魚手臂上的紅色表明這個生物可以在透明和不透明之間切換。這隻幼年魷魚與2007年被捕獲的紅色巨型魷魚看起來不同，因為它還處於透明階段。

巨型魷魚與冰川玻璃魷魚 (G. glacialis) 之間也有明顯的區別。巨型魷魚可以長到約7公尺，重達500公斤，而玻璃魷魚僅能長到約50公分。團隊在一次單獨的遭遇中也偶然發現了冰川玻璃魷魚，這進一步幫助他們區分這兩個物種。

這次拍攝意義重大，因為巨型魷魚通常在極深的海域活動，非常難以發現。博爾斯塔德博士表示，「過去100年來，我們主要在鯨魚和海鳥的胃裡以及捕獲的齒魚捕食者中找到它們的蹤跡。」

這段影片是首次在自然環境中拍攝到活體巨型魷魚，這個物種在100年前首次被命名時，是通過在抹香鯨的胃中發現的部分標本來描述的。這次發現不僅填補了科學研究的空白，也讓我們更好地了解這個神秘生物的生活習性。

關鍵字： 巨型魷魚南極科學深海生物

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