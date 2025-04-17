今年已有16起禽流感案例　北市動保：「不餵野鴿」減少風險

▲北市動保呼籲勿隨意餵食野鴿，減緩野鴿繁殖及族群擴張速度。（圖／台北市動物保護處）



實習記者陳安榆／綜合報導

依農業部動植物防疫檢疫署資料顯示，今年截至3月7日國內已有16起禽流感案例，台北市動保處規劃「野鴿不餵食」的戶外親子活動，並表示若隨意餵食野生禽鳥，容易因聚集產生大量排泄物，增加病菌傳播風險，若違規遭檢舉將可能受罰。

台北市動物保護處指出，國內目前採樣監測轄內879件禽鳥檢體檢驗結果皆為陰性，雖然尚無疫情，不過民眾仍須減少接觸禽鳥類。餵食行為恐造成禽鳥習慣尋找人群覓食，因而增加傳染風險，如因此舉造成環境汙染，或於公園餵食野生動物，可依違反《廢棄物清理法》及《臺北市公園管理自治條例》規定最高處新臺幣6,000元罰鍰。

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▲北市動保處針對熱點採樣監測。（圖／台北市動物保護處）



動保處持續委託國立臺灣大學進入校園及社區，辦理禽流感教育宣導說明會至少20場次，預計9月份開跑。自4月26日起在大安森林公園、中正紀念堂、和平紀念公園及關渡宮前廣場舉辦「喂~野鴿餵不餵」戶外親子宣導活動，除了讓市民能夠更認識都市野鳥，也要加強宣導正確觀念，目前已經開放線上報名（reurl.cc/2KWWl4）。

▲北市動保處於集籠場周邊消毒。（圖／台北市動物保護處）

民眾住家或周遭常見零星鳥類屍體，多數原因為覓食困難、氣候影響及天敵捕食等因素，可自行將鳥類屍體移除並加強環境清潔消毒，無需過度驚慌。若發現違規行為，可以撥打「1999」市民熱線或透過臺北市陳情系統向環保局或公園處等管理機關提供相關檢舉事證，欲瞭解更多禽流感資訊可至北市動保官網查詢（www.tcapo.gov.taipei/）。