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服役4年守護海岸！偵搜犬「鐵諾」退休了　東部分署列隊歡送

▲東部分署歡送偵搜犬鐵諾退休。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲東部分署歡送偵搜犬鐵諾退休。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

海巡署東部分署所屬偵搜犬「鐵諾」，自110年4月19日起加入勤務行列，與同仁並肩作戰超過4年，為海疆安全默默付出。26日，鐵諾正式光榮退役，東部分署特別舉辦歡送儀式，表達對這位「無聲英雄」的最高敬意與感謝。

歡送活動在伽藍漁港安檢所溫馨展開。鐵諾在同仁陪同下，逐一向熟悉的夥伴道別，場面溫暖而感人。不僅如此，鐵諾也巡禮曾經執勤的港區，象徵性地為自己的勤務生涯畫下圓滿句點。過程中，曾一同執勤的隊員們紛紛撫摸、擁抱鐵諾，眼神中充滿不捨與祝福。

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活動最後，東部分署分署長蔡姓主管親自頒贈退休禮盒，內含犬用飼料、零食與生活用品，感謝鐵諾多年來的辛勞與無聲奉獻。新任飼主也特地準備糖果作為見面禮，象徵「送糖就是送疼」，希望鐵諾在未來的退休生活中，能持續感受人們的關愛，享有平靜而幸福的晚年。

▲東部分署歡送偵搜犬鐵諾退休。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲東部分署歡送偵搜犬鐵諾退休。（圖／記者楊漢聲翻攝）

東部分署表示，鐵諾服勤期間，曾參與多起重要查緝任務，表現出高度服從性與穩定性，是執勤現場不可或缺的重要夥伴。未來，分署將持續投入偵搜犬訓練與照護，提升勤務效能，同時加強退役犬隻的安置與照護機制，確保每一隻為國奉獻的勤務犬，在服役與退休階段皆能獲得妥善保障與尊重。

東部分署也藉此次活動，向所有默默付出的勤務犬致敬，期許在未來的執勤任務中，能繼續靠著人犬緊密合作，共同守護海疆安全。

關鍵字： 偵搜犬海巡台東

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