10歲歐告腿狂抖好鬱卒　施打外泌體又能跟好朋友玩追逐

▲米血開心地與朋友追逐奔跑，這是飼主原本不敢奢望再出現的場景。（圖／慈愛動物醫院提供）



記者李依融／綜合報導

10歲的米克斯汪「米血」曾患嚴重髖關節炎，連排尿排便都變成折磨，原本熱愛奔跑的牠變得只敢蹲坐在一角，讓飼主看了無比心疼。經慈愛動物醫院獸醫師專業評估後，米血接受了外泌體療法，如今又能自在奔跑了。

米血的飼主表示，以前米血走沒幾步就會停下來，露出痛苦的表情，「連上廁所都有困難，更別說是出門散步了。」行動力衰退不只影響米血的身體健康，也讓牠逐漸失去自信，變得悶悶不樂。飼主看著米血的模樣很心疼，經慈愛動物醫院評估，建議嘗試外泌體療法，沒想到很快就有了顯著的改善。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲狗狗原本腿部不自覺地抖動。（圖／慈愛動物醫院提供）

飼主說，嘗試外泌體療法後，米血排泄困難的情況大幅改善，散步活動也變得更加輕鬆自在，」現在的牠不再害怕出門，還會拉我要出去玩，還能跟最好的狗狗朋友一起玩耍追逐。」明顯「回春」的模樣讓飼主非常感動。

慈愛動物醫院獸醫師說明，幹細胞及外泌體療法透過細胞分泌的活性物質，能夠協助減少關節發炎、舒緩疼痛、促進細胞修復，近年來在動物醫療界備受矚目，為許多因關節炎、脊椎損傷、慢性退化而困擾的毛孩，帶來新選擇。不過獸醫師也強調，效果會因為毛孩的年齡、健康狀況等個體差異有所不同，建議飼主們務必在專業獸醫師評估下量身制定。

▲經過治療，又能和好朋友一起玩耍。（圖／慈愛動物醫院提供）

【再生醫學相關報導】

寵物也可用再生醫療！改善關節炎、腎臟病 專家揭3大疾病領域應用

https://www.ettoday.net/news/20241220/2876438.htm

12歲黑柴跛腳垂尾 外泌體幫牠重生「尾巴搖成電風扇」

https://pets.ettoday.net/news/2908281

13歲狗狗關節炎「艱難扶起又癱軟」 再生醫療讓牠爬樓梯探索

https://pets.ettoday.net/news/2920785







【三家總院 24 小時全年無休，提供日夜間醫療照護】

台北總院｜臺北市大同區寧夏路1號 ｜☎ (02) 2550-6968

台中總院｜臺中市大里區國光路二段539號 ☎｜(04) 2483-0678

台南總院｜臺南市西門路一段473號 ｜☎ (06) 214-2345

慈愛動物醫院其他據點查詢 https://www.lkah.com.tw/hospitals