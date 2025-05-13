高雄黑豬暴衝過馬路！ 還衝進國小　網虧：上課遲到還闖紅燈

記者吳世龍／高雄報導

昨（12）日下午，有民眾在臉書社團發文指出，當天上午載送小孩上學途中，目擊一頭黑色豬隻不僅穿越馬路，還闖入校園裡，並提醒其他用路人注意安全。轄區湖內分局獲悉後已展開調查，表示目前尚未接獲民眾或校方相關通報，初步研判該黑色動物疑似為豬隻，正持續調閱監視器畫面，若能確認飼主身分，將依《道路交通管理處罰條例》舉發。

▲▼有民眾載小孩上學途中，驚見黑色豬隻闖紅燈外，還衝入校園內。（圖／翻攝臉書湖內人大小事）

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根據該名PO文民眾描述，昨天上午在載小孩上學的路上，赫然看見一隻黑色的山豬以極快的速度衝過十字路口，隨後便竄入了明宗國小的操場。該民眾還幽默地表示：「不知道牠上了幾堂課，又沒有被家長領回家了沒？」同時提醒其他用路人要小心，「這位噸位不小哦！」貼文一出，引發不少網友留言，戲稱是「原住民的gogoro」、「抓到賺到，抓到就可以加菜了」、「上課遲到還闖紅燈」。

對此，轄區湖內分局經查證後指出，該事件發生的十字路口為湖中路與中華街口。警方表示，與明宗國小聯繫後，確認豬隻並未進入校園，警方正積極調閱周邊監視器畫面，以期能釐清豬隻的來源，並確認飼主身分。若確認飼主，警方將依《道路交通管理處罰條例》第84條規定，處以新臺幣三百元至六百元的罰鍰。