老犬堅持出門大小便　大牙頭痛雪納瑞倔脾氣

▲大牙新領養一隻雪納瑞99回家，因老犬不愛在家大小便，熊爸特別來幫忙解疑難。

圖文／鏡週刊

女星大牙3個月前領養一隻8歲的雪納瑞老犬99，上一隻狗狗15歲離開，至今3年她沒想再養狗，卻在狗園跟99遇上，讓大牙試著重新當狗媽媽，只是面對新來的狗狗要天天出門大小便，不管下雨或是颱風天，讓大牙很苦惱。

熊爸來到大牙的家，99乖乖在沙發上看著大家，不吵不叫，非常乖巧。熊爸先是發現大門有準備出門遛狗的工具，從牽繩、撿大便袋、水、回家時的擦腳布，就連狗狗鞋也有，看得出來大牙是個有潔癖的主人。大牙聽了笑笑說是。

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十幾個小時 憋著尿

從大門開始就可看出大牙的用心，客廳地上有軟墊，方便老犬走動不怕跌倒，再來有很多嗅聞玩具，看得出99跟主人經常一起玩遊戲。

大牙本來不想再養狗，是朋友傳來消息說屏東的狗園來了很多品種犬，因為在屏東大家多半是養米克斯來看家，品種犬被領養的機會很小，所以她就去看一下是否可當中途。

▲大牙原本只想當中途，把99帶回家卻捨不得分開，乾脆直接領養。

大牙說：「當中途玩一玩就可送給新主人，沒太大壓力。」怎知一到狗園，99對她一直盯著看，就好像說來選我、來選我，大牙把牠帶回家之後就更捨不得了。

99來到新家很適應，問題是牠不愛在家裡大小便，下雨颱風都堅持出門。大牙曾強硬訓練99在屋內上廁所，但牠就是不要，最後連續十幾個小時不小便，嚇得大牙趕緊帶牠出去解放，順便看醫生。

▲重新做狗媽媽後，大牙常在社群分享與愛犬的幸福互動。（圖／翻攝自大牙IG）

「醫生看了，說有結晶了，再嚴重就是結石，所以還是希望幫牠改善。」為了讓牠在家大小便，大牙還找來小狗尿在牠的尿墊上，希望用別隻狗的尿吸引牠，結果當然是不行。

改潔癖很難 訂規矩

熊爸聽了笑說這些舉動全都不正確：「什麼人養什麼狗，妳自己潔癖，妳的狗也是一樣的，妳還把別人的尿放在家裡，牠怎麼可能尿？」

▲近來開始做Podcast「殺時間機器」的大牙，慢慢投入新工作中。（圖／翻攝自大牙IG）

熊爸直言要改變很難，建議未來重新調整每天出門3至4次，但時間就控制5至10分鐘，牠尿了，就繼續走，牠不喜歡在社區大小便，妳就堅持，開始慢慢讓牠知道，出門要趕快上，不然就要回家，但若上了就可繼續走出社區，一旦牠懂了，你們就比較好管理。

最後，熊爸覺得狗狗來了3個月還在適應中，如果有一天牠在家搞破壞時，大牙要開心，因為牠終於放下心防，接受大牙和這個家。

▲大牙演藝工作停擺，但對參與公益活動十分積極。



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