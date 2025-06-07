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歐告患骨刺「吃飯腳會抖」　施打外泌體又能小跑媽媽好感動

記者李依融／綜合報導

9歲米克斯歐歐近兩年變得不愛出門，後腳經常抖動，連吃飯都站不穩，原來是脊椎異常骨刺惹的禍，在獸醫的建議下，飼主讓歐歐接受外泌體治療，沒想到竟然有驚人的轉變！飼主感動地說，「這是兩年來第一次看到牠跑起來，還會搖尾巴看著我。」

▲米克斯歐歐使用再生療法恢復活動力。（圖／慈愛動物醫院提供）

▲歐歐從行動不便到再次小跑步，讓媽媽很感動。（圖／慈愛動物醫院提供）

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歐歐看起來健康，但每次吃飯時後腳就不自覺發抖，飼主擔心牠的狀況便帶到慈愛動物醫院治療，照了X光發現脊椎疑似出現骨刺的現象，獸醫懷疑這就是導致肌肉張力與神經傳導異常的原因。為了舒緩症狀、改善生活品質，獸醫師建議施打外泌體，歐歐媽媽抱著「就算只是一點改善也好」的心情，決定嘗試一次。

▲米克斯歐歐使用再生療法恢復活動力。（圖／慈愛動物醫院提供）

▲歐歐原本連吃飯都會腳抖。（圖／慈愛動物醫院提供）

施打後沒幾天，飼主便觀察到歐歐的後腳在吃飯時不再顫抖，站姿也變得穩定許多，連整體精神都提了起來，變得活潑、願意互動，而最讓人驚喜的是，兩週後的某天下午，歐歐竟然在公園小跑步了！媽媽不敢置信地說，這是歐歐兩年來第一次跑起來，「這是近兩年殂來沒見過的狀態，真的有點不敢相信！」

▲米克斯歐歐使用再生療法恢復活動力。（圖／慈愛動物醫院提供）

▲歐歐已經2年多沒有如次活潑。（圖／慈愛動物醫院提供）

慈愛動物醫院獸醫師表示，許多毛孩因神經退化或脊椎異常，造成輕微但長期的慢性疼痛與動作異常，但牠們不會喊痛，只是默默減少活動、靜靜忍受。他解釋，外泌體是幹細胞分泌出的活性因子，內含修復蛋白、生長因子、微小RNA，能夠促進細胞修復、降低發炎、改善神經傳導與局部肌肉張力，「尤其適合像歐歐這樣無法長期使用止痛藥、症狀反覆卻找不到明顯結構異常的情況，這樣的療法溫和、安全，適合作為神經退化、老年疼痛或骨刺壓迫症狀的輔助治療方案。」

為協助飼主深入了解再生醫學創新療法，慈愛動物醫院特別舉辦免費專題講座，由資深獸醫師江明憲醫師親自主講，透過實際臨床案例，介紹再生醫學在犬貓醫療上的應用與未來發展潛力。

▲米克斯歐歐使用再生療法恢復活動力。（圖／慈愛動物醫院提供）

【活動資訊】

講座主題：再生醫學講座－醫療創新・毛孩未來

講師：江明憲 獸醫師

時間：2025年6月22日（星期日） 下午3:00–4:00（2:30 開放報到）

地點：慈愛動物醫院台北總院 3 樓（台北市大同區寧夏路1號）

費用：免費參加（名額有限，額滿為止）

洽詢專線：(02) 2556-3320

活動資訊：https://www.lkah.com.tw/news/195

報名網址：https://reurl.cc/xNMmvE

歡迎對寵物健康有興趣的飼主踴躍報名參加，與我們一同探索未來醫療新篇章！

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關鍵字： 慈愛動物醫院再生醫療外泌體

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