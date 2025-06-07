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非洲象美代離世　圓山時期退休保育員趕來見最後一面

記者李依融／綜合報導

台北市立動物園非洲象「美代」6日晚間辭世，享年42歲，在牠離世之前，從圓山動物園時期就照顧牠的保育員專程趕來見最後一面。美代的遺體連夜解剖，獸醫研判死因是全身性感染，對於剩下的非洲象「千惠」，園方也將加強陪伴照顧。

非洲象美代。（圖／台北市立動物園提供）

▲動物園獸醫團隊檢查美代的左前肢不適情況。（圖／台北市立動物園提供）

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美代從今年2月開始左前肢就有不適，屬於關節老化的現象，獸醫團隊給予關節保養與消炎藥物，並持續觀察其行為。動物組組長吳立信表示，6月2日開始，美代突然不太服從指令，且有緊張退縮的反應，4日進行血液採樣，但當下並沒有太多異常，但5日變得食慾不好且有下痢的情形，6日又發現有脫水的狀況，這對於大象來說是較緊急的情況，因此啟動醫療輸液。

非洲象美代離世。（圖／台北市立動物園提供）

▲美代有脫水的情形，在輸液過程中突然坐下無法站立。（圖／台北市立動物園提供）

非洲象美代。（圖／台北市立動物園提供）

▲獸醫團隊嘗試為美代輸液治療。（圖／台北市立動物園提供）

美代在治療期間突然倒下，由於牠的重量高達3噸多，園方緊急啟動調度人力，試圖協助站立，然而努力了4小時仍無法成功。期間園方也聯繫了美國AZA大象專家，請益更好的醫療建議，然而大象體重噸位大，一旦倒下壓力會非常大，最終仍決定安樂死讓美代有尊嚴地離開。

吳立信提到，美代是1986年來台，在圓山動物園就照顧牠、現已退休的保育員，得知這個消息就立刻趕來探望，6日傍晚見了美代最後一面。

非洲象美代離世。（圖／台北市立動物園提供）

▲園方動員人力，經歷4小時仍無法協助3噸多種的美代再次起身。（圖／台北市立動物園提供）

獸醫師郭俊成表示，美代的遺體連夜解剖，直到7日凌晨2點多才結束，結果發現美代全身淋巴結腫大，肺部有局部出血與壞死，初判是全身性感染，加上左腳腕關節發炎變形，造成病發後難以支撐身體重量，因而倒下。

非洲象美代。（圖／台北市立動物園提供）

▲非洲象美代1986年來自日本，2025年6月6日離世，享年42歲7個月。（圖／台北市立動物園提供）

吳立信說，美代與另一隻非洲象千惠相伴40年，由於這幾天大家忙著照顧美代的病況，有些打擾到千惠似乎讓其不太愉快，不過昨天晚上美代進行解剖時，千惠狀況穩定。非洲是聰明富有感情的動物，園方也擔心過幾天後千惠意識到美代消失，會感受到異常，未來也會多花心思陪伴。至於未來還有沒有引進大象的計畫，還須依照環境、場地與動物福祉來詳加研議。

非洲象照養平均年齡為40到60歲，吳立信表示，美代雖然並非非常老年，但也不是年輕的個體了，牠陪伴大家已久，對於牠的離開讓許多人非常難過。

非洲象美代。（圖／台北市立動物園提供）

▲美代與千惠朝夕相處40年，園方也很擔心千惠未來的反應。（圖／台北市立動物園提供）

關鍵字： 非洲象美代台北市立動物園非洲象

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