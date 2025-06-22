吃自己腳充飢？小強關1個月不吃喝　他曝實驗結果嚇傻：地表最強

▲網友實測把蟑螂關進罐子裡，不吃不喝一個多月都沒死還活跳跳。（示意圖／pexels）

圖文／CTWANT

時序邁入夏天，悶熱又常下雨的天氣正是蟑螂出沒的時間，其頑強的生命力更被稱作「打不死的小強」。有網友好奇，蟑螂的生命力到底有多強，因此抓了一隻大蟑螂關在罐子裡，他驚呼1個多月以來蟑螂都沒吃任何東西，竟然還活著，而且活動力大約還有原來的60％，「蟑螂真的是地表最強生物」。貼文掀起熱議，有過來人表示，以前也曾做過一樣的實驗，結果蟑螂撐了3個月都沒死。

該名好奇心旺盛的網友在Dcard以「真的是地表最強生物蟑螂」為題，分享「蟑螂關禁閉」實驗，他說前陣子家裡出現一隻外表看起來油油亮亮的大蟑螂，當場抓起來關進罐子裡面，「至今已經被我關禁閉超過1個月了，沒水、沒食物還活著，而且活動力還有一開始的60%」，直呼「真的是地表最強生物蟑螂」。

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原PO表示，他原本想實驗蟑螂會不會吃自己的排泄物或吃自己的腳充飢，以及蟑螂到底能存活多久，但他不想繼續實驗了，因為即便小容器蓋著蓋子，都能聞到臭味飄出。

這篇貼文曝光後，也引起網友熱烈討論，許多人表示也曾經做過類似的實驗；「我跟你做一樣的事情，小強都活不超過2天…是你太厲害還是我手有毒」、「有天看到蟑螂在玻璃瓶裡，我直接蓋蓋子關了3個月，還是沒死」；昆蟲板版主更表示，「蟑螂在飢餓、缺水的情況下，會把觸角咬斷吃掉，之後才會咬自己的腳」，還有網友說「身體發臭應該是牠的分泌物，臭到不行」。

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