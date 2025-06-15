木乃伊「圖馬特小狗」不是狗！最新研究揭示是這動物

▲2具於西伯利亞北部永久凍土中發現、保存驚人完好的「冰河時期小狗」遺骸被重新定位為狼崽。（示意圖／翻攝Pexels）

圖文／CTWANT

兩具於西伯利亞北部永久凍土中發現、保存驚人完好的「冰河時期小狗」遺骸，近日在最新研究中被重新定位為狼崽，推翻先前它們可能為早期家犬的假設。

綜合外媒報導，這兩隻被稱為「圖馬特小狗」（Tumat puppies）的動物，毛皮、爪子與內臟皆保存良好，胃中仍可檢測出包含披毛犀肉與鳥類羽毛的最後一餐。過去科學家一度認為，它們可能是早期被人類馴服的狗或與人類共處的狼。

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然而一項6月13日發表於期刊《第四紀研究》（Quaternary Research）的最新分析，指出這兩隻約2個月大的小動物應為狼幼崽，並無與人類互動的跡象。

研究團隊運用基因、骨骼形態、牙齒結構以及腸胃殘留物等多重證據進行分析，認為這對幼崽是姊妹，死於約1萬4千多年前，極可能是因山體滑坡導致洞穴坍塌，突如其來地被活埋，身體因而得以冷凍保存至今。

研究主筆、前任約克大學與哥本哈根大學博士生安妮（Anne Kathrine Wiberg Runge）在聲明中表示，「雖然許多人可能會失望，發現這些動物是狼而非狗，但牠們為我們提供了前所未有的窗口，了解冰河時期狼的生活樣貌」。

圖馬特幼狼的遺骸於2011年與2015年分別在距圖馬特村約40公里的地點出土。胃中殘存披毛犀皮膚與一種小鳥羽毛，顯示它們在死前不久曾進食，且尚未完全消化。研究者推測，牠們應在巢穴中休息，遭逢天災後猝然喪命。

特別的是，披毛犀的皮毛顏色與此前出土的犀牛幼崽一致，推測狼群可能獵殺了該幼獸並帶回餵養幼崽。這類狩獵行為亦與現代狼會針對年幼或虛弱個體獵食的模式相符，共同作者、英國約克大學考古學高級講師內森·威爾士（Nathan Wales）表示，「這暗示這些冰河時期的狼群可能體型更大，具備獵捕大型獵物的能力」。

此外，胃中也發現微小植物殘留，顯示當時狼群棲息於乾燥而多樣性的環境，涵蓋草地、柳樹與灌木等植被。這兩隻狼崽的遺骸曾被發現於人類處理猛獁象的遺址附近，但新研究並未發現牠們曾被餵食或與人類互動的直接證據。這也再次凸顯，辨認犬類馴化起源的困難。

威爾士指出，「證明早期狗的存在，需要非常明確且多方支持的證據」。他強調，這些狼崽顯示出與現代狼相似的育幼與社會行為模式，並無被馴化的跡象。

狗被廣泛認為是人類馴養的第一種動物，但其具體起源與過程至今仍是科學研究的「聖杯」。目前有兩大假說，一是野狼主動接近人類營地，因共享資源而逐漸建立關係；另一則是人類主動收養並飼養幼狼，逐步育成家犬。

然而圖馬特幼狼的DNA顯示牠們屬於已滅絕的狼種群，與現代狗之間未留下遺傳連結，也進一步削弱牠們作為「早期狗」證據的可能性。

英國阿伯丁大學生物分子考古學講師萊納斯（Linus Girdland Flink）對研究結果表示肯定，並指出由於考古證據零散、野狼與家犬在幼年階段外貌相似，使得這類研究更具挑戰性，「我們需要整合考古、遺傳、生態與形態學等不同領域的證據，才能拼湊出可信的演化圖景」。

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