潮州警善用網路社群　助失主找回愛鳥「折衷鸚鵡」

▲潮州警分局員警幫李男找回「折衷鸚鵡」。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

潮州鎮一名李姓男子日前愛鳥「折衷鸚鵡」飛失，焦急向潮州警分局求助。警方獲報後立即透過社群平台發布協尋訊息，當日下午即有熱心民眾通報，發現鸚鵡蹲伏在潮州國中樹上。由於該鳥為市價2萬5千元的高價幼鳥，對主人的呼喚尚未熟悉，最終警方借助梯具攀樹救鳥，成功助主人與愛鳥團圓。

[廣告]請繼續往下閱讀...

李姓男子於日前中午慌張地前往光華派出所，表示其飼養僅3個月的愛鳥「折衷鸚鵡」不慎飛走，請求警方協助尋找。光華派出所警員李昱歆獲報後，立即協助將鸚鵡照片發布於地方社群平台，廣邀鄉親協尋。

李姓失主表示，該鸚鵡為市價約新臺幣2萬5千元的高單價鳥種，平日飼養於家中，疑因大門未關而飛出，他對此感到十分自責。

所幸警方協助發布訊息後不久，當日下午即有熱心民眾通報，發現一隻鸚鵡停留在潮州國中網球場旁的樹上。李昱歆警員隨即聯絡李伯前往現場確認，確認該鳥即為其失蹤的折衷鸚鵡。

由於鸚鵡仍處幼鳥階段未經訓練，對主人的呼喚反應不明，最終在民眾借助長梯協助下，由李員爬上樹小心翼翼將鸚鵡抱下，順利讓他與愛鳥團圓。事後他感謝警方熱心協助，甚至表示願意提供加菜金致謝，但李員婉謝好意，僅叮囑其日後務必妥善照顧愛鳥，避免類似事件再度發生。

潮州警察分局呼籲民眾，如飼養寵物應妥善管控環境與門戶安全，亦感謝熱心鄉親主動提供線索，展現社區守望相助的溫情。