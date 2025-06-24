ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

整尾黑嚕嚕！超罕見「黑王蛇」現蹤彰化　網搶認養：招財必備

▲彰化動物防疫所公告黑王蛇將於27日開放認養。（圖／翻攝自彰化縣動物防疫所）

▲彰化動物防疫所公告黑王蛇將於27日開放認養。（圖／翻攝自彰化縣動物防疫所）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣鹿港鎮近日有民眾在住家附近發現一條全身黝黑的蛇類，嚇得趕緊通報消防隊。經鹿港消防分隊委外捕獲後確認，這條外型嚇人的黑蛇是可愛又無毒的「黑王蛇」，屬寵物蛇種。立即送到彰化動物防疫所，這也是繼小象龜、黃金蟒後、首次接獲有黑王蛇安置案，目前已依《動物保護法》公告，27日前無飼主認領，將開放民眾認養。

為2025蛇年增添獨特風格氣息，有潮流配件品牌以黑金配色與立體蛇紋為設計靈感，推出新春限定「極黑王蛇」系列，主打「擄蛇翻身行大運」主題，黑王蛇，瞬間成為招財必備的蛇類新寵。

▲彰化動物防疫所公告黑王蛇將於27日開放認養。（圖／翻攝自彰化縣動物防疫所）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲彰化動物防疫所公告黑王蛇將於27日開放認養。（圖／翻攝自彰化縣動物防疫所）

動防所表示，有鹿港鎮民在住家周邊發現一條長約50公分、全身漆黑發亮圓頭蛇類，由於外型罕見緊急通報119，鹿港消防分隊到場後，緊急通知委外抓蛇專業人士前往捕捉，經鑑定確認是無毒的加州黑王蛇，研判應該是飼主疏於管理導致脫逃，或遭人為棄養。

動防所指出，黑王蛇無毒外觀黝黑、但性情溫和，從安置至今，只餵食水及1隻冷凍小老鼠，非常好飼養，依據《動物保護法》第14條規定，防疫所已啟動7天公告程序。若至6月27日上午10時仍無飼主出面，將於彰化市中央路2號的動物防疫所開放認養。

關鍵字： 彰化招財黑王蛇寵物蛇動防所

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【緊張到當機】拜別父母時新郎太緊張詞窮直接忘記要講什麼

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

整尾黑嚕嚕！超罕見「黑王蛇」現蹤彰化　網搶認養：招財必備

巴哥犬散步拒回家　草堆一坐「假裝植物」遭媽無情拆穿

科博館獲捐「臺灣雲豹」標本　全球僅5件一睹靈動風采

第一次看海！小貓誤會沙灘是「超大貓砂盆」　做1動作主人傻眼

屁孩強拉野生梅花鹿　「拖出樹林、手臂勒脖」只為拍照炫耀

頑皮橘貓咬爛「整包衛生棉」　奶音賣萌奴才捨不得罵

出任務8個月！軍人返家發現「愛犬被家人送走」　網友動員幫找狗

女被狂暴鱷魚拖下船「手臂差點被咬斷」　男手指戳鱷魚眼逃命

比熊狂挖自動飼料機「已挖壞一台」　媽無奈笑：總是吃不飽

毛孩誤食「有機肥料」搶救無效　外觀神似寵物飼料：慢性致死率高

頑皮橘貓咬爛「整包衛生棉」　奶音賣萌奴才捨不得罵

【看影片網氣炸】梅花鹿遭整群屁孩勒脖拖出「要拍照的快點」

【章魚擬態開掛中】1秒變岩石我整個看傻！根本背景偽裝術XD

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

【家有手賤貓】貓愛撥東西到地板　飼主反擊把東西全塞箱子XD

貪吃比熊狂挖自動飼料機　敲壞一台還不夠！媽無奈笑：總是吃不飽

1秒變身！章魚神奇擬態　變身岩石花紋上身超逼真

柴犬拒絕點眼藥　被醫生誇誇「迷失自我」一秒就成功

【像極了跟男友吵架】狗狗坐副駕望窗外思考狗生　表情超可愛XD

萌喵聽媽指令「一喊就咬」　還搭配嗷嗷聲！網：超可愛

整尾黑嚕嚕！超罕見「黑王蛇」現蹤彰化　網搶認養：招財必備

女被狂暴鱷魚拖下船「手臂差點被咬斷」　男手指戳鱷魚眼逃命

巴哥犬散步拒回家　草堆一坐「假裝植物」遭媽無情拆穿

科博館獲捐「臺灣雲豹」標本　全球僅5件一睹靈動風采

比熊狂挖自動飼料機「已挖壞一台」　媽無奈笑：總是吃不飽

毛孩誤食「有機肥料」搶救無效　外觀神似寵物飼料：慢性致死率高

潮州警善用網路社群　助失主找回愛鳥「折衷鸚鵡」

太熱啦！日本水田出現「蝦球」密密麻麻　爬上稻苗只為避暑

公私協力守護國家汪汪隊！執勤犬專屬保單正式上路

屁孩強拉野生梅花鹿　「拖出樹林、手臂勒脖」只為拍照炫耀

別拿命賠渣男「他可去葬禮演深情」！她點名嘆：好渣男的一年

寶可夢中心「餐廳甜點」系列周邊！幫咖哩皮卡丘蓋被子可愛暴擊

罰單1萬8拒繳「房子遭法拍」　結局神轉！律師驚呆：見到鬼了

輝達黃仁勳啟動賣股計畫　今年底前最多套現逾250億元

賀瓏逼天殘墮胎！財經網美「揭1行徑」嘆：私底下一定更殘忍

搶學霸大戰！內蒙古高考狀元考713分　北大坐夜車「截胡」清大

快訊／證實停火僅1小時　以色列：偵測到「伊朗又射彈」

天殘住家昔遭小偷「求助賀瓏被無視」　曾喊：他是我最好的選擇

全球最強料理AI Epicure上線　用「食材向量」打造你的專屬食譜

快訊／台北市警局中階幹部異動　23警官6/27統一辦理離到職

寵物動物熱門新聞

「黑金蛇」現蹤彰化　網搶認養：招財必備

巴哥散步拒回家　假裝植物被拆穿

科博館台灣雲豹標本　全球僅5件

誤會沙灘是超大貓砂盆　小貓1動作主人傻眼

屁孩強拉野生斑比　勒脖拍照炫耀

橘貓咬爛衛生棉　賣萌讓奴才心軟

男軍人結束任務返家　發現愛犬被送走

女划船被狂暴鱷魚攻擊　男手指戳鱷魚眼逃命

比熊狂挖飼料機　媽笑永遠吃不飽

毛孩誤食有機肥料　慢性致死率高

螯蝦群聚稻苗邊　往上爬只為避暑

女拼命叫浪貓被無視　意外喚出十幾隻動物

妹妹彈琴哈士奇伴唱　音調還很準

女遊客在沖繩海邊撿漂亮貝殼　差點喪命

讀者迴響

熱門新聞

「黑金蛇」現蹤彰化　網搶認養：招財必備

巴哥散步拒回家　假裝植物被拆穿

科博館台灣雲豹標本　全球僅5件

誤會沙灘是超大貓砂盆　小貓1動作主人傻眼

屁孩強拉野生斑比　勒脖拍照炫耀

橘貓咬爛衛生棉　賣萌讓奴才心軟

男軍人結束任務返家　發現愛犬被送走

女划船被狂暴鱷魚攻擊　男手指戳鱷魚眼逃命

比熊狂挖飼料機　媽笑永遠吃不飽

毛孩誤食有機肥料　慢性致死率高

螯蝦群聚稻苗邊　往上爬只為避暑

女拼命叫浪貓被無視　意外喚出十幾隻動物

妹妹彈琴哈士奇伴唱　音調還很準

女遊客在沖繩海邊撿漂亮貝殼　差點喪命

大安森林公園　為拍鳥竟鋸樹

熱門寵物影片

更多
頑皮橘貓咬爛「整包衛生棉」　奶音賣萌奴才捨不得罵

頑皮橘貓咬爛「整包衛生棉」　奶音賣萌奴才捨不得罵

【看影片網氣炸】梅花鹿遭整群屁孩勒脖拖出「要拍照的快點」

【看影片網氣炸】梅花鹿遭整群屁孩勒脖拖出「要拍照的快點」

【章魚擬態開掛中】1秒變岩石我整個看傻！根本背景偽裝術XD

【章魚擬態開掛中】1秒變岩石我整個看傻！根本背景偽裝術XD

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

【家有手賤貓】貓愛撥東西到地板　飼主反擊把東西全塞箱子XD

【家有手賤貓】貓愛撥東西到地板　飼主反擊把東西全塞箱子XD

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

追劇神器。微波爐宵夜美食

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面