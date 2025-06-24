整尾黑嚕嚕！超罕見「黑王蛇」現蹤彰化　網搶認養：招財必備

▲彰化動物防疫所公告黑王蛇將於27日開放認養。（圖／翻攝自彰化縣動物防疫所）

記者唐詠絮／彰化報導



彰化縣鹿港鎮近日有民眾在住家附近發現一條全身黝黑的蛇類，嚇得趕緊通報消防隊。經鹿港消防分隊委外捕獲後確認，這條外型嚇人的黑蛇是可愛又無毒的「黑王蛇」，屬寵物蛇種。立即送到彰化動物防疫所，這也是繼小象龜、黃金蟒後、首次接獲有黑王蛇安置案，目前已依《動物保護法》公告，27日前無飼主認領，將開放民眾認養。

為2025蛇年增添獨特風格氣息，有潮流配件品牌以黑金配色與立體蛇紋為設計靈感，推出新春限定「極黑王蛇」系列，主打「擄蛇翻身行大運」主題，黑王蛇，瞬間成為招財必備的蛇類新寵。

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▲彰化動物防疫所公告黑王蛇將於27日開放認養。（圖／翻攝自彰化縣動物防疫所）

動防所表示，有鹿港鎮民在住家周邊發現一條長約50公分、全身漆黑發亮圓頭蛇類，由於外型罕見緊急通報119，鹿港消防分隊到場後，緊急通知委外抓蛇專業人士前往捕捉，經鑑定確認是無毒的加州黑王蛇，研判應該是飼主疏於管理導致脫逃，或遭人為棄養。

動防所指出，黑王蛇無毒外觀黝黑、但性情溫和，從安置至今，只餵食水及1隻冷凍小老鼠，非常好飼養，依據《動物保護法》第14條規定，防疫所已啟動7天公告程序。若至6月27日上午10時仍無飼主出面，將於彰化市中央路2號的動物防疫所開放認養。