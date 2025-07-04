台灣沿海地區首筆紀錄！雲林濁水溪拍到石虎　長輩記憶被印證

▲石虎現蹤雲林，清晰影像證實沿海也有牠。（圖／吳明宜提供）

記者游瓊華／雲林報導

雲林「濁水溪出海口生態園區」傳來保育佳音。雲林麥寮濁水溪出海口生態園區近來意外拍攝到石虎清晰身影，成為沿海地區首筆紀錄，也讓當地保育工作人員相當振奮。經確認，影像中的石虎為一隻成年雄性，目前林業及自然保育署南投分署已在周邊增設監測器，進一步觀察是否有石虎族群在此棲息。

麥仔簝文化協會負責人吳明宜表示，依生多所判斷這隻為公石虎成體，「這是雲林沿海首筆清晰紀錄」。當地長者曾說過，早年常在出海口看到「山貓」，應是指稱石虎，此次攝影機總算拍攝到清晰的石虎影像。

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林保署南投分署已針對石虎現蹤地附近架設3台監測器，以利後續掌握石虎蹤影。 吳明宜指出，水利署第4河川分署在濁水溪口營造生態基地，近年在生態園區內架設12支生態監測調查計畫攝影器，記錄當地生態，今年3月時攝影機拍到疑似石虎身影，經過生物多樣性研究所確認後，認定是石虎沒錯。

林保署南投分署森林保育科長楊曼蕾表示，接獲麥仔簝文化協會通報石虎在麥寮出現後，協會盼可針對石虎出沒情況再多增設監測相機，因此昨日前往現地會勘，經生多所研究員建議後，在許厝寮保安林、10及12號越堤道路共裝設3支監測器，持續追蹤是否還有更多石虎活動蹤跡。

第四河川分署副署長張朝恭表示，因爲近年濁水溪揚塵防制，濁水溪河口綠覆增加，已成為許多野鳥生態的棲息環境，近期監測攝影機拍到石虎出現的影像，未來將持續透過專人巡護、持續架設監測設備，守護這處生態廊道。

▲林保署與生物研究人員現地裝設新監測器，盼擴大觀察。（圖／吳明宜提供）