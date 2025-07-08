寵物店員颱風天「鏟貓砂突迎客」　小孩問「哥哥吃屎」真相笑翻

▲比比經常去店裡上班，爸爸在工作之餘也很認命地幫牠清理貓砂。（圖／有點毛毛的／飼主李彥葳投稿）



記者李依融／綜合報導

寵物店員工李彥葳颱風天值班，晚餐吃到一半突然想到要清貓砂，這時有位媽媽與小男孩進門，小男孩天真地問「媽媽這哥哥吃屎？」，李彥葳愣了一下趕快澄清「我晚餐吃咖哩啦！」，頓時讓大家都笑出來。

丹娜絲颱風來襲時，部分東森寵物仍有營業服務飼主們的需求，當天李彥葳一個人值班，晚餐吃到一半突然想到貓兒子「比比」的貓砂盆還沒清理，於是立刻認命地去「鏟屎」，這時有位媽媽帶孩子進門，他停下手邊的動作起身迎客，卻聽到小朋友問「媽媽這哥哥吃屎？」，讓他頓時愣住了。

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▲幫比比清貓砂意外引來搞笑的誤會。（圖／有點毛毛的／飼主李彥葳投稿）



李彥葳反應過來，發現是自己嘴角有咖哩，趕緊尷尬地解釋「我晚餐吃咖哩飯」，媽媽恍然大悟趕緊跟孩子解釋，結果大家都笑了。李彥葳把這個故事分享在ETtoday寵物雲社團「有點毛毛的」，幽默地說，「如果我不解釋，你該不會真的在懷疑...」。

李彥葳的愛貓「比比」是一隻阿比西尼亞貓，平常經常也是店裡的「貓店長」，其實比比小時候曾經生重病，在爸爸的照顧下逐漸康復，變得非常黏人愛撒嬌，當上小店長後總是穿梭在貨架間「監工」，也經常會有粉絲來找牠玩。

▲可愛的比比今年12歲，親人的性格讓客人都忍不住想摸摸牠。（圖／有點毛毛的／飼主李彥葳投稿）