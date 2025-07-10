密集恐懼症注意！遊客餵鯰魚「數百條張嘴」搶食　震驚千萬人

▲女遊客在越南餵魚的影片創千萬次觀看。（圖／翻攝YT）

圖文／CTWANT

近日一名女遊客在越南餵鯰魚，當飼料一丟入水中，數百條鯰魚浮出水面張嘴搶食，形成了混亂的場面，不禁讓人想到恐怖片的場景，影片在社群創千萬次觀看。

綜合越媒報導，近期一部10幾秒短片，記錄了一名女遊客在越南西南部餵魚的場景，短時間內吸引超過1000萬次觀看。當餌料被丟入水面時，數百條鯰魚同時浮出水面，魚群張嘴巴爭搶，黑色的魚嘴張大且不斷移動，讓許多人聯想到恐怖片的場景。

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不少網友在影片下方留言「小時候去過湖邊看餵錦鯉覺得很可愛，現在看這個影片差點暈倒」、「沒想到鯰魚這麼兇，這不適合心臟不好的觀眾」、「有密集恐懼症的人應該馬上關閉影片」、「如果我是拍攝者，我應該會把整袋食物弄掉，根本站不穩」。

影片上傳者保玉（Bảo Ngọc）表示，她參加了湄公河之旅，從胡志明市到西山島，餵魚時也有點害怕，特別是有密集恐懼症（Trypophobia）的人，所以她錄下此景，沒想到反應那麼熱烈。

保玉表示，這行程有包括午餐和供許多有趣的體驗活動，如聽傳統樂器表演、品嚐當地水果、參觀椰糖製作工廠、喝蜂蜜茶、與蟒蛇互動，餵鯰魚活動讓她印象深刻。

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