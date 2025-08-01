避免路殺悲劇重演　墾管處封路9夜守護陸蟹生命延續

▲墾管處保護陸蟹計畫。（圖／墾管處提供）

記者陳崑福／屏東報導

墾丁陸蟹繁殖高峰期為農曆6至10月，許多陸蟹媽媽在月圓夜晚往海岸釋幼來完成使命。生產路程充滿重重危機，無數生命在橫跨馬路慘遭路殺奪命。墾丁國家公園管理處呼籲大家經過墾丁國家公園海岸公路時請減速慢行，禮讓陸蟹等動物先行。

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為保護抱卵母蟹安全降海釋卵，墾管處在陸蟹繁殖季啟動台26線香蕉灣至砂島段護蟹交管工作，執行時間為8月8-10日；9月6-8日；10月6-8日 (農曆閏六、七、八月之15、16、17日)，六~七月農曆晚間18時30分至20時30分，八月農曆為晚間18時至20時，管制台26線省道39.5k至41.5k共2公里路段，原四線道縮減為二線道，採雙向各縮減外側車道，於管制時間中每封路10分鐘後開放內線道通行10分鐘之作法，守護陸蟹安心過路降海釋幼。九晚封路交通管制，期盼大眾能對園區生物更多禮讓及尊重。

因應39.6k至39.9k該區段路面提高與兩側地面有落差，為避免人為活動干擾及維護行人安全，該區交管期間執行行人管制，禁止非工作人員進入該區活動。為了現場工作執行順利並減少對陸蟹干擾，也請在管制時段內無必要使用道路者，不要到現場，盡量將那段時間的道路、海岸和沙灘空出來留給陸蟹媽媽們，請大家讓出安全的馬路，留下安靜的海洋產房。

墾管處再次呼籲大家行駛在國家公園區內道路時能提高警覺並放慢車速，因為墾丁地區生態相當豐富，無論白天黑夜很多生物會出現在道路及周邊，因此若遇到野生動物時請禮讓他們先行，另外來到墾丁觀察陸蟹時也請盡量避免造成過度干擾，其他相關訊息可至墾管處官網http://www.ktnp.gov.tw最新消息瞭解，若有發現捕捉陸蟹或破壞陸蟹棲地，也請通報內政部國家公園署墾丁國家公園管理處(08-8861321)及保七總隊第八大隊(08-8861331)，有了大家的守護將能讓墾丁陸蟹生生不息。