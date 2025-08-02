奴才半夜被揍醒！　2貓要她「把打雷關掉」還刺半甲施壓

▲貓奴半夜被2隻貓咪揍醒。（圖／Threads@watering76提供）



記者李依融／採訪報導

台中凌晨雷聲隆隆，貓奴@watering76被家中的2隻貓打醒，貓咪們激動地對奴才大叫，像是在說「快去把那聲音關掉！」，watering76無奈在Threads發文，「我是能拿雷電怎麼樣？！」。貓咪們興師問罪的模樣獲得5.4萬讚。

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▲貓咪們平常喜歡看「窗外電影」，並不會怕打雷。（圖／Threads@watering76提供）



@watering76表示，那天是7月31日凌晨3點半，窗外雷聲隆隆，她在睡夢中被2隻貓打醒，叫做「金剛」的黑白貓坐在地上盯著她，而虎斑貓「陳默」則一點也不沉默，對著她大叫，像是要她去把打雷關掉，讓奴才超級無奈。@watering76說，金剛2歲、陳默7歲，兩隻平常都不怕打雷，「可能是覺得那個聲音很煩，很希望我去做些什麼」。

▲陳默：快把那個聲音關掉！。（圖／Threads@watering76提供）



▲金剛是親戚出遊時救援的貓咪。（圖／Threads@watering76提供）



可愛的陳默與金剛超級會使喚奴才，平常無聊了或肚子餓，也會跑到奴才身邊喵喵叫，示意「快放飯！」或是「陪我玩！」。@watering76分享，陳默是她7、8年前上班途中撿到的，「當時牠生病，爬到我褲管上，就這麼跟我回家了」，而金剛則是2023年收編的，當時表哥一家出遊，聽到民宿牆壁裡有貓咪叫了一整晚，救援後她便領養回家。

▲小小的陳默半路攔截要上班的奴才。（圖／Threads@watering76提供）



▲金剛剛回家不久超級萌。（影／Threads@watering76提供）



網友們看到貓咪們興師問罪的模樣，也覺得好氣又好笑，「左邊那位有刺青，你還是處理一下吧」、「天空打雷，小貓打你，奴才...就只有被打的份」、「奴才處理一下啦，不然你會被處理餒」、「我要笑死，半夜被打醒還要處理牠們的心情」。

▲奴才，快去關掉喔！（影／Threads@watering76提供）



▲陳默和金剛感情很好！（影／Threads@watering76提供）