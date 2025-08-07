拉布拉多嘴巴鼓鼓　飼主挖出一隻襪子震驚：怎麼還有！

記者李依融／綜合報導

拉布拉多犬「吉尼斯(Guinness)」因為誤嘴巴鼓鼓的，飼主掰開牠的嘴巴，驚訝地發現其中竟藏著兩隻襪子，幸好還沒有吞下去！

影片中，吉尼斯嘴巴鼓脹，飼主焦急地一邊掰開牠的嘴巴，一邊發現了藏在裡面的第一隻白色襪子，好不容易拿出來後，竟發現嘴巴深處還有一隻，沒想到吉尼斯一次吃了「一雙襪子」，全部掏出來後才讓大家鬆了一口氣。

影片一經發布，吸引了許多網友的關注與回應。許多網友分享自家狗狗也有誤食襪子的經歷，「幸好你在牠吞下去之前逮到，我家的狗因為亂吃開刀4次，如果沒能及時發現，就只能手術了。」、「我的黑色拉布拉多也過襪子，只好帶牠去催吐」、「我家的拉布拉多也很愛吞襪子！最後只好開刀了」，語氣中透露出對狗狗愛吃襪子的無奈。

澳洲昆士蘭獸醫 Lisa Singer獸醫師曾分享，她的職業生涯至今很常遇到狗狗誤食的案例，許多狗狗無法判斷物品是否可以吃，尤其喜歡咬走有主人氣味的物品。若狗狗誤食物品，若出現嘔吐、腹瀉、精神不振等症狀，可能是腸胃不適的信號，應立即送醫治療，最重要的是飼主應該將容易誤食的物品收好，避免意外發生。

《ETtoday寵物雲》提醒您，每隻狗狗個性不同，請勿貿然用手強硬挖開狗狗嘴巴，以免出現護食、攻擊等情況。