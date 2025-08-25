驚見神祕毛球！屋主以為發霉　結果竟是「超萌生物睡翻」

▲屋主以為花盆後面的黑影是發霉，沒想到竟是一隻睡著的負鼠。（圖／翻攝自臉書／WIRES）



圖文／CTWANT

澳洲一名屋主日前在自家庭院發現花盆後面發霉，沒想到靠近看卻發現是一團陌生的毛茸茸生物，嚇得他立刻打電話通報野生動物救援組織前來協助，結果志工趕到後也愣了一下，仔細觀察後才發現是一隻正在熟睡的環尾負鼠。

根據《The Dodo》報導，動物救援組織WIRES在臉書發文分享，WIRES獲報後派遣志工彼得（Peter）前往協助，彼得在角落找到一隻髒兮兮的小毛球，確認後才知道是一隻環尾負鼠。

WIRES推測，這隻負鼠可能是半夜因為肚子餓爬上陽台啃食植物，不小心摔落後被困住，於是直接睡在原地。志工彼得發現負鼠後，小心的用毛巾包住牠，檢查確定沒有受傷後，就野放回自然。

▲彼得為負鼠建造了一個小窩。（圖／翻攝自臉書／WIRES）



沒想到，同個屋主隔天晚上又打電話表示，同一隻負鼠又闖進庭院裡卡住，彼得只好再次回到屋主家救出負鼠，並在附近的大樹上，替負鼠搭建了一個小巢穴，確保牠不會再誤闖屋主的院子。

貼文曝光後，許多網友紛紛留言「感謝你們，幫助珍貴的野生動物」、「感覺需要有更多小巢穴，讓牠們有一個安全的地方」、「太好了，小負鼠獲救了」、「太可愛了」。

