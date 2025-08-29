ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

寵物貓爪意外刺進指甲縫　女幾天後送進急診被迫「拔除指甲」

寵物貓爪意外刺進指甲縫　女幾天後被送進急診被迫「拔除指甲」。（圖／翻攝自TikTok／imkaramarie）

▲被貓抓傷，讓女子嚴重感染。（圖／翻攝自TikTok／imkaramarie）

記者李振慧／綜合報導

美國一名女子在網路上分享，她在家意外被寵物貓的爪子抓傷手指，原以為只是小傷，沒想到導致嚴重細菌感染，最後被緊急送進急診室，後來不得不拔除指甲，住院好幾天接受治療，影片獲得590多萬。

居住在密西根州的35歲女子卡拉(Kara Marie)在TikTok上分享，某天她從沙發上起身時，剛碰過貓砂的寵物貓同時跳到沙發，貓爪意外刺進她的指甲縫中，沒想到這讓她5天後被送進急診室。

[廣告]請繼續往下閱讀...
@imkaramarie I love my life!!!!! #er #emergencyroom #catsoftiktok #adayinmylife ♬ original sound - Kara Marie

影片爆紅後，卡拉進一步向觀眾解釋，她幾天後感覺到手指疼痛，就醫發現，因為爪子刺進的位置比較特殊，導致細菌進入她的手指與指甲下，感染才會變得那麼嚴重。

她就醫後服用幾天的抗生素，可是情況變得愈來愈嚴重，最後被送進急診室，醫生緊急切除了受感染的組織，最後甚至拔掉指甲，才能仔細清除患部，留院接受照顧好幾天後才終於出院。

卡拉表示，醫生告訴她，需要至少半年至一年的時間，指甲才會慢慢長回來。影片獲得許多網友留言，「天啊，以後不可以小看被貓抓傷」、「貓抓病是真實存在的」，也有醫護人員表示，雖然貓抓感染的患者比例比被狗抓的患者多，但這不代表養貓比較危險，若是不小心被抓傷，記得要擦藥與做好清潔，若是有特殊狀況趕緊就醫。

關鍵字： 貓抓傷急診室感染Kara Marie指甲密西根州北美要聞

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【今天不用跪算盤！】啾啾中場熱舞走向陳晨威　「球場放閃」引全場尖叫

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

已照規定放貓籠　女帶愛貓搭車仍因「喵叫聲太吵」被罰3千多元

搭機右耳突聽不到「以為耳膜爆掉」　女就醫發現腦內藏腫瘤15年

小貓「幸福在象神懷中打瞌睡」爆紅　800萬網融化：最萌神寵

天降鈔票雨！民眾狂搶發現「猴子撒錢」　受害男崩潰：我的8萬元

男空服員突然掀開哺乳巾　新手媽「當眾放送胸部」怒控被侵犯

把升旗桿當鋼管開腿熱舞　女遊客被土耳其當局起訴「恐被關5年」

500萬訂閱YTR拍片遭「暴漲瀑布沖走」　友目睹畫面慟：救不了他

奴才打麻將橘貓趴中間　大家只好「把牌下在牠身上」吸10萬讚

飼主半夜出門上班　拉拉兄妹睏到「眼睛睜不開」仍堅持送行

家有「倒掛金雞」天花板練核心　腳腳有力腦袋經常秀逗

貓咪參與打麻將 整隻躺在桌上

叫醒我的不是鬧鐘是大狗勾！　媽被三巨汪壓床：沉重的愛XD

家有「倒掛金雞」天花板練核心　腳腳有力腦袋經常秀逗

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

媽每天被「白花黃毛山」叫醒　近百公斤踩床非常沉重的愛

媽每天被「白花黃毛山」叫醒　近百公斤踩床非常沉重的愛

媽每天被「白花黃毛山」叫醒　近百公斤踩床非常沉重的愛

橘貓埋頭狂吸主人的內褲　陶醉表情網笑：上癮了？

媽每天被「白花黃毛山」叫醒　近百公斤踩床非常沉重的愛

家有「倒掛金雞」天花板練核心　腳腳有力腦袋經常秀逗

寵物貓爪意外刺進指甲縫　女幾天後送進急診被迫「拔除指甲」

北動「蜂虎菜鳥」新生報到！　首度自然繁殖成功正努力學飛打獵

奴才噴霧幫黑柴降溫　無意留下「完美犬拓」四肢都超清晰

小貓「幸福在象神懷中打瞌睡」爆紅　800萬網融化：最萌神寵

比特犬專屬「拆家鍵」　按下發出「摧毀」聲立刻有紙箱任牠咬

天降鈔票雨！民眾狂搶發現「猴子撒錢」　受害男崩潰：我的8萬元

家有「倒掛金雞」天花板練核心　腳腳有力腦袋經常秀逗

「滑翔高手」摔落水溝！　台灣特有大赤鼯鼠獲救畫面曝

全球首見！科學家發現「橘色鯊魚」　罕見基因突變如錦鯉魚

東森寵物X希爾思「買一包捐1KG」　連續3年讓等家毛孩吃飽飽

極陰鬼月！出生年「尾數」警訊一次看　這些人出遊注意安全

快訊／台中醫美診所工安意外　電梯維修工墜井3公尺手腳骨折

鹿草文化志工照護場域演皮影戲　溫暖長者心靈

莎賓娜闖鬧鬼豪宅拍MV！鬼月玉米田跳鋼管舞　10首歌限制級：不是給保守的人

黑男老婆患「急性出血性膀胱炎」！　推測病因：記取教訓了

「1檔人氣股票」他搶買超後悔　一票苦主想哭：認賠1萬5賣掉

結合廟宇文化與生態保育　池上富興社區蝙蝠志工培訓

屏東萬巒車禍！自小客與同向機車擦撞　76歲婦送醫

七夕到信義區「花束、巧克力免費拿」　原因曝！一票人心碎了

Lisa日本被巧遇褲子竟寫「整天瞎逼忙，還TM不掙錢」　陸網笑翻熱議

寵物動物熱門新聞

橘貓佔領麻將桌　只好牌下牠身上

飼主半夜出門　愛睏拉拉堅持送行

家有倒掛金雞　腳有力腦袋ㄎㄧㄤ

最萌神寵　小貓「在象神懷中打瞌睡」爆紅

汪有專屬拆家鍵　按下就有紙箱咬

鄰居貓天天找家中狗狗　女幫牠裝「專屬貓門」

狗狗每周翹家2次　「自己跑去美容院洗澡」

媽每天被巨汪壓醒　愛實在太沉重

黑貓偷退冰魚　當自己獵物叼走

邋遢非洲獅爆紅！毛髮糾結被封「獅界流浪漢」

耐吉斯，從第一口就講究：毛孩的能量生活全攻略

退休警犬福星粉專突關閉！照顧員記2申誡

貓爪意外刺進指縫　女幾天後送急診拔指甲

北動蜂虎菜鳥　首度自然繁殖成功

讀者迴響

熱門新聞

橘貓佔領麻將桌　只好牌下牠身上

飼主半夜出門　愛睏拉拉堅持送行

家有倒掛金雞　腳有力腦袋ㄎㄧㄤ

最萌神寵　小貓「在象神懷中打瞌睡」爆紅

汪有專屬拆家鍵　按下就有紙箱咬

鄰居貓天天找家中狗狗　女幫牠裝「專屬貓門」

狗狗每周翹家2次　「自己跑去美容院洗澡」

媽每天被巨汪壓醒　愛實在太沉重

黑貓偷退冰魚　當自己獵物叼走

邋遢非洲獅爆紅！毛髮糾結被封「獅界流浪漢」

耐吉斯，從第一口就講究：毛孩的能量生活全攻略

退休警犬福星粉專突關閉！照顧員記2申誡

貓爪意外刺進指縫　女幾天後送急診拔指甲

北動蜂虎菜鳥　首度自然繁殖成功

「終於被貓咪選中」　女伸手1動作悲劇了

熱門寵物影片

更多
貓咪參與打麻將 整隻躺在桌上

貓咪參與打麻將 整隻躺在桌上

叫醒我的不是鬧鐘是大狗勾！　媽被三巨汪壓床：沉重的愛XD

叫醒我的不是鬧鐘是大狗勾！　媽被三巨汪壓床：沉重的愛XD

家有「倒掛金雞」天花板練核心　腳腳有力腦袋經常秀逗

家有「倒掛金雞」天花板練核心　腳腳有力腦袋經常秀逗

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

媽每天被「白花黃毛山」叫醒　近百公斤踩床非常沉重的愛

媽每天被「白花黃毛山」叫醒　近百公斤踩床非常沉重的愛

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面