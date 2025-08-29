寵物貓爪意外刺進指甲縫　女幾天後送進急診被迫「拔除指甲」

▲被貓抓傷，讓女子嚴重感染。（圖／翻攝自TikTok／imkaramarie）

記者李振慧／綜合報導

美國一名女子在網路上分享，她在家意外被寵物貓的爪子抓傷手指，原以為只是小傷，沒想到導致嚴重細菌感染，最後被緊急送進急診室，後來不得不拔除指甲，住院好幾天接受治療，影片獲得590多萬。

居住在密西根州的35歲女子卡拉(Kara Marie)在TikTok上分享，某天她從沙發上起身時，剛碰過貓砂的寵物貓同時跳到沙發，貓爪意外刺進她的指甲縫中，沒想到這讓她5天後被送進急診室。

影片爆紅後，卡拉進一步向觀眾解釋，她幾天後感覺到手指疼痛，就醫發現，因為爪子刺進的位置比較特殊，導致細菌進入她的手指與指甲下，感染才會變得那麼嚴重。

她就醫後服用幾天的抗生素，可是情況變得愈來愈嚴重，最後被送進急診室，醫生緊急切除了受感染的組織，最後甚至拔掉指甲，才能仔細清除患部，留院接受照顧好幾天後才終於出院。

卡拉表示，醫生告訴她，需要至少半年至一年的時間，指甲才會慢慢長回來。影片獲得許多網友留言，「天啊，以後不可以小看被貓抓傷」、「貓抓病是真實存在的」，也有醫護人員表示，雖然貓抓感染的患者比例比被狗抓的患者多，但這不代表養貓比較危險，若是不小心被抓傷，記得要擦藥與做好清潔，若是有特殊狀況趕緊就醫。