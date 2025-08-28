天降鈔票雨！民眾狂搶發現「猴子撒錢」　受害男崩潰：我的8萬元

▲猴子亂撒錢，吸引民眾瘋搶。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

印度北方邦發生一起離奇事件，有民眾發現一棵樹上突然下起「鈔票雨」，大量鈔票吸引許多人上前瘋搶，沒想到仔細一看，正在撒錢的竟然是一隻猴子，原來這隻猴子從一名教師機車上搶走了8萬印度盧比（台幣2.7萬元），便四處撒錢。

事件發生在北方邦奧賴耶縣(Auraiya)比杜納村(Bidhuna)，來自達普爾村(Dondapur)的男教師錢德拉(Rohitash Chandra)，和兒子來到當地準備要完成一筆土地交易，沒想到他正在和律師處理文件時，裝有8萬印度盧比的袋子，在機車後座突然遭一隻猴子搶走。

影片中可看到，調皮的猴子為了躲避人們追逐，後來跑到一棵樹上，打開袋子後發現沒有食物，便開始瘋狂撒錢，吸引許多民眾聚集到樹下搶著撿錢，現場亂成一團。

無助的錢德拉雖然試圖阻止大家搶錢，最後只成功找回5.2萬印度盧比（約台幣1.8萬元），目前還有2.8萬印度盧比（約台幣9千多元）下落不明。影片曝光後引發網友對錢德拉的同情，還有當地民眾表示，當地時常發生類似事件，猴子經常搶走人們的袋子、紙張或是重要文件，令當地人不堪其擾。

