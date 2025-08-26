鄰居貓天天來找家中狗狗　女幫牠裝「專屬貓門」霸佔小窩爽睡

▲女為鄰居貓特別裝了貓門。（圖／翻攝自Instagram／englishbulldog_emmie）

記者李振慧／綜合報導

國外一名女子家中養了2隻寵物犬，8歲鬥牛犬艾米(Emmie)和11歲拉布拉多甘尼(Gunny)，雖然家中沒有養貓，鄰居貓奧利佛(Oliver)卻常跑到她家作客，由於貓咪幾乎每天都來，最後直接幫奧利佛裝了專屬貓門，方便這隻貓朋友進出。

女主人為寵物犬開設了專屬IG帳號English Bulldog Emmie，時常分享寵物犬的日常生活，由於鄰居家養的貓咪奧利佛很愛來和狗狗們玩，許多影片中都可以看到狗狗們與貓朋友一起散步、玩耍的可愛畫面。

女主人表示，由於奧利佛實在太常來他們家，所以她幫奧利佛裝了專屬貓門。影片中可看到，當2隻狗狗趴在前院休息時，聰明的奧利佛卻透過貓門進到室內，爽爽睡在狗床上，表現得完全不像客人，好像這裡才是牠家的模樣。

奧利佛睡飽以後，就從貓門中離開，走之前不忘和狗朋友打招呼，狗狗們也習以為常。女主人表示，「奧利佛很喜歡每天來我們家小睡一下，牠家裡有6個孩子，所以我想牠只是需要一個能安靜休息的地方」，還透露奧利佛在社區中朋友很多，每天會趕場去多個朋友家玩。

影片獲得網友留言，「你居然為牠特別裝貓門，太貼心了」、「家裡有6個人類小朋友？我懂貓咪為什麼需要午睡了」、「奧利佛的社交生活比我還活躍」、「好想看其他鄰居分享，奧利佛到他們家玩的影片」。