耳朵後面多2片　收容所驚見「四耳貓」罕見萌樣爆紅網友搶收養

▲小貓有四隻耳朵爆紅。（圖／翻攝自Sacramento SPCA）

記者李振慧／綜合報導

美國加州當地動物收容所Sacramento SPCA近來救援了一隻流浪小貓，小貓的外型乍看之下和其他貓咪並沒有什麼不同，然而工作人員仔細觀察發現，小貓兩隻耳朵後面還有兩個突起物，竟然一共擁有四個耳朵。

收容所在臉書上分享，近來他們救援了一隻有四個耳朵的特殊小貓，後來取名為Quattro，也就是義大利語中「四」的意思。

工作人員表示，Quattro剛來到收容所時身上有許多皮癬，需要暫時與其他小貓隔離、接受治療，等到隔離期結束，他們仔細觀察才發現，小貓竟然擁有四個耳朵。

Quattro特殊模樣在網路上曝光後，立即吸引許多網友的好奇與關心，工作人員表示，Quattro多耳的現象應該是罕見的基因突變，由於多出的小耳朵沒有連接到耳道，所以只是看起來很可愛，聽力並沒有比較好。

工作人員還指出，他們發現到Quattro臉和眼睛的比例，和一般貓咪比起來也比較小，懷疑也可能與基因突變有關。

雖然Quattro有著獨一無二的外貌，但貼文曝光沒多久，就傳出牠已經被收養的好消息，獲得許多網友留言祝福，「無論有沒有這些耳朵，牠都是一隻很可愛的小貓」、「真是天大的好消息，恭喜Quattro」。