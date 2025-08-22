陌生貓翻肚給摸摸　女開心「終於被選中」伸手撸貓1動作悲劇了

▲陌生貓主動靠近，難得的機會卻被女子搞砸。（圖／翻攝自TikTok／journeytolex）

記者李振慧／綜合報導

國外一名女子發現家門口出現一隻可愛小貓，以為等待多年，神秘的貓咪分配系統終於選上她，正當她開心與貓咪進行互動時，沒想到立即發生慘案把貓咪嚇跑，爆笑影片獲得1千多萬點閱。

女子萊克絲(Lex)在網路上分享，自己意外把難得能親近貓咪的好機會，一手破壞掉的不幸事件。影片中可看到，萊克絲外出時，發現家門前台階突然出現一隻貓咪，還願意對她露出肚子，她開心詢問「你想要摸摸嗎」，沒想到貓咪還喵了一聲，似乎是在表示同意。

正當萊克絲感動「我終於被貓選中了」，伸手想要摸貓時，一個不小心手上熱咖啡全灑了出來，突發意外瞬間把貓嚇跑，只能眼睜睜看著命定貓緣消失。

影片爆紅後獲得破萬網友留言，「不！你只有一次機會啊」、「那隻貓再也不會回來了」、「貓咪的表情充滿了被背叛的感覺」、「你這個傻瓜」、「貓咪分配系統會把你家列為拒絕往來戶」、「這是我第一次看到，有人在貓咪分配系統失敗的」。

萊克絲表示，這件事情讓她非常難過，「說『我崩潰了』，都不夠形容我現在的心情」，後來一整天心情都很差。

