導盲犬遇船難幸運獲救　卻因「身上沒有入境文件」要被安樂死

瑞士一隻叫做阿奇(Achi)的導盲犬與主人搭船出遊時遭逢事故，搭乘的帆船被巨浪與強風破壞，大難不死的他們雖然獲救，然而入境南非時，阿奇因為沒有攜帶相關文件，而面臨被安樂死命運，引發關注。

身為巧克力色拉布拉多犬的阿奇，8月2日與男主人、女兒搭船出遊，預計前往南非東海岸享受假期，然而行經東開普省附近海岸時，被洶湧海浪與強風吹翻，導致一行人落水遇難。

幸好阿奇的主人在落水前，緊急連絡到海上救援機構NSRI，2人與狗後來都順利獲救，然而當他們抵達南非時，阿奇卻因為身邊沒有入境需要的相關文件，被認為有可能攜帶疾病要被安樂死。

消息傳出後引發大眾不滿，批評當局做法瘋狂且不人道，有網友表示，「這隻可憐的狗在沉船事件中活了下來，現在卻因為沒有文件要被殺」、「狗狗是因為在海上遇到意外，不是非法入境」。

最後南非農業部長斯廷黑森(John Steenhuisen)與議員麥克道爾(Jason McDowell)出面，下令為阿奇進行相關檢驗，檢驗結果證明阿奇身上沒有攜帶疾病，是健康狗狗，成功拯救了一條生命。

NSRI發言人表示，「我們百分百確認，狗狗阿奇將健康平安地活著，衷心感謝所有曾給予幫助的人」，多虧來自各界人士與團體的幫忙與努力，阿奇才能活下來。