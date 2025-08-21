ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團
「頭卡進零食罐」無法喝水進食3天　志工靠無人機救出垂死浪浪

「頭卡進零食罐」無法喝水進食3天　志工靠無人機救出垂死浪浪。（圖／翻攝自Canine Rescue of Central PA）

▲志工救出受困流浪犬。（圖／翻攝自Canine Rescue of Central PA

記者李振慧／綜合報導

美國賓州一隻流浪狗被人發現頭上卡著一個塑膠罐，由於頭部受困導致牠好幾天無法進食喝水，然而又十分怕人不願意靠近志工。志工擔心狗狗可能因此身體虛弱甚至死亡，最後在無人機的幫助下總算成功找到藏身位置並且救出。

賓州動物救援組織Canine Rescue of Central PA 周日接獲通知，有民眾發現一隻頭部受困的流浪狗，在賓州約克郡(York County)街上出沒。救援人員表示，由於狗狗脖子的四分之一都卡進罐中，導致牠無法進食也不能喝水，更擔心隨著時間過去，會無法獲得足夠氧氣。

救援人員將這隻可憐小狗取名為達拉斯(Dallas)，雖然接下來幾天，救援人員與志工多次找到牠，可是警戒心很強的達拉斯不讓任何人靠近，最後逃進廣闊的玉米田中消失。

眼看救援時間迫在眉睫，志工們與幫忙尋找動物的非營利組織FIND TOBY合作，無人機公司Nighthawk Drone Services也加入搜尋行列，終於在20日凌晨3時左右，找到了達拉斯。

疲憊不堪的達拉斯後來被帶去看獸醫，終於從狹窄的零食罐中脫困。獸醫診斷，達拉斯因為受困已經至少3天沒有進食，導致脫水和極度虛弱，身上也長滿蜱蟲，目前正在等待血液檢查結果，以進一步了解牠的情況。

動物救援組織表示，雖然目前達拉斯還不能開放收養，希望所有關心牠情況的民眾能夠幫忙捐款，用於幫助狗狗的醫療費用，後續將會在網路上持續分享最新消息。

