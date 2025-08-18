懷孕浪貓突然出現在門口　女餵養發現生出「一窩驚喜包幼貓」

▲女好心餵養流浪貓，獲得新家人。（圖／翻攝自TikTok／maddieurdaddy618）

記者李振慧／綜合報導

國外一名女子在家時，一隻流浪黑貓突然出現在門外喵喵叫，她和男友查看後幫忙提供食物給小貓，沒想到幾天後小貓又再度出現，才發現小貓已經懷孕，後來生出一窩米克斯驚喜包。

女子史密斯(Madison Smith)在網路上分享自己被貓咪分配系統選上的故事，她表示，某天躺在床上看影片時，忽然聽到屋外傳來喵喵聲，一隻小黑貓突然出現在門口，家中有養貓的她發現小貓需要幫助，立即幫忙準備食物和水。

史密斯表示，小貓雖然感覺很友善又可愛，但似乎對他們還是有一些戒心，不願意讓他們觸摸，吃飽便離開，沒想到隔天又出現在他們家門口，後來陸續出現在家中。

隨著時間過去，小貓終於願意讓史密斯觸摸，後來甚至與家中寵物貓變成朋友，史密斯和男友將牠取名為Midge，某天發現牠已經懷孕，便用紙箱為牠在院子搭建小窩。

Midge消失一段時間後，再度出現時史密斯發現牠已經沒有肚子，可是身邊卻看不到任何小貓，某天旅行回來，注意到紙箱小窩有騷動，驚喜發現Midge帶著3隻小奶貓一起住在裡面，給醫生檢查後，確認每隻小貓都非常健康。

如今Midge與3隻小貓已經正式成為史密斯家新成員，她很開心Midge願意信任她和男友，選擇他們成為新主人，計畫等到3隻小貓長大後送給親友收養。