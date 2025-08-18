女新家發現「內有陌生犬」嚇　700萬網擔心「被主人拋棄」真相曝

▲女搬進新家發現陌生寵物犬。（圖／翻攝自TikTok／lourenwilson1）

記者李振慧／綜合報導

加拿大一名女子近來與丈夫搬進新家，然而當她打開新屋大門時，卻發現屋內有一隻搖著尾巴的狗狗在等待著她，驚人場景把她嚇了一大跳，擔心狗狗可能是遭前屋主惡意遺棄，影片在網路上爆紅。

24歲女子蘿倫(Louren Wilson)與丈夫近來搬進位於加拿大安大略省Lindsay區新家，她開心拍攝影片，原本想與網友分享第一次進到新家中的喜悅，沒想到打開門後，卻看到一隻被遺落在現場的寵物犬。

影片中可看到，狗狗被關在圍欄後面，看到蘿倫似乎非常開心、不停搖著尾巴，地上還散落一些前屋主沒帶走的物品，讓蘿倫嚇了一大跳，擔心狗狗可能是被前屋主遺棄。

影片獲得720多萬點閱，許多網友痛罵前屋主，「怎麼可以把狗狗遺棄在舊家，牠是一條生命」、「牠是被主人拋棄的嗎」，還有許多網友建議蘿倫乾脆收養狗狗。

蘿倫後來在留言中更新後續，當時她和丈夫被告知已經可以搬進去了，原屋主原本以為他們可以在時間內把家清空，臨時才發現來不及，才會導致狗狗暫時被留在家中，幸好一切只是誤會一場，原屋主後來已把剩餘物品和寵物犬帶走。

