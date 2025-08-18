失蹤牧羊犬「離家1643公里」全身蜱蟲躲高速公路　好心人助牠回家





▲狗狗剛被發現時非常害怕。（圖／翻攝自Lander Pet Connection）

記者李振慧／綜合報導

美國科羅拉多州一隻名叫拉斯蒂(Rusty)的澳洲牧羊犬，在女主人坐牢期間失蹤，沒想到後來在距離原居住地1千多公里的高速公路上被發現，全身長滿蜱蟲且看起來非常害怕。

位於懷俄明州的動物救援機構Lander Pet Connection，總監漢娜(Hannah MacGregor)表示，她接獲很多民眾通報，在高速公路上發現了躺在路邊的拉斯蒂，「很多人都注意到狗狗，但是他們都無法接近牠」。

漢娜與朋友花了好幾個小時試圖把害怕的拉斯蒂帶走，最後在路過民眾的熱心幫助下，才成功把拉斯蒂帶到動物收容所中，檢查晶片後發現曾有主人飼養，沒想到原主人因為毒癮正在服刑，所以把狗狗交給朋友照顧，然而朋友卻拋下狗消失。

漢娜表示，雖然原主人的母親沒有辦法幫忙照顧拉斯蒂，但有一個好心的寄養家庭出面，願意在原主人出獄前幫忙收留照顧拉斯蒂，後來他們聯繫到原主人的一名兒子，對方很開心能把拉斯蒂帶回家。

拉斯蒂在經歷長達1021英里（約1643公里）的冒險終於回到家中，新主人表示，家中已經養有3隻狗，拉斯蒂很快就與家中寵物犬成為朋友，擁有澳洲牧羊犬血統的拉斯蒂是他看過最漂亮又最聰明的狗狗。