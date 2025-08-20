貓門剛裝好「虎斑貓立即搶試用」　屋主收到影片傻：不是我的貓





▲工人拍到，虎斑貓使用貓門畫面。（圖／翻攝自TikTok／itsjoethehandyman）

記者李振慧／綜合報導

英國一名裝修工人幫客戶在大門裝上貓門，他特別守在門口，希望能拍到寵物貓第一次使用的畫面，等了一段時間後，一隻虎斑貓在門口打量了一會終於進入，他開心把影片分享給客戶，卻發現誤會大了。

一名叫做喬(Joe)的裝修工人在網路上分享，他幫客戶裝好貓門後，好奇客戶的寵物貓會不會不知道該怎麼使用貓門，所以他留在現場，決定觀察一下貓咪的使用情況。

影片中可看到，等了一會後，一隻虎斑貓出現在門前，牠好奇把頭伸進貓門中，猶豫著能不能進去，後來貓咪終於鼓起勇氣，成功進入門中。

喬看到虎斑貓第一次使用貓門就成功，開心把影片傳給客戶，沒想到客戶卻回覆他「那不是我們的貓」，而是一隻完全不認識的虎斑貓，他才尷尬發現，自己拍下的不是屋主寵物貓第一次進門的紀念畫面，而是不速之客闖入家中的犯罪紀錄。

趣味影片後來爆紅，吸引許多網友留言，「恭喜屋主，家裡又多了一隻貓」、「至少你知道了，裝好的門真的可以用」、「原來只要裝貓門就會吸引貓進來，那我也要裝」。