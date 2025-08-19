ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
不止黑角怪兔　北美又出現長滿圓形膿瘡「殭屍松鼠」噁爛畫面曝

不止黑角怪兔　北美又出現長滿圓形膿瘡「殭屍松鼠」噁爛畫面曝。（圖／翻攝自X）

▲美國有民眾發現外型可怕的「殭屍松鼠」。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

美國科羅拉多州近來出現臉上長黑角的變種怪兔引發民眾擔憂，近來又有民眾在緬因州與加拿大部分地區，自家後院中發現身上長滿可怕膿瘡的殭屍松鼠，再度引發討論。

近來許多網友在Reddit與X（前身為推特）等網路平台上分享，他們拍到一種身上長滿膿瘡的松鼠，這些松鼠不但身上充滿了圓形腫塊，有些還滲出膿液，大量毛髮脫落，看起來就像末日才會出現的殭屍松鼠。

有網友表示，當時他看到松鼠臉上有許多圓圓的東西，還以為松鼠是在吃東西，才會把臉塞得「鼓鼓的」，仔細一看才發現，這些是長在松鼠臉上的圓狀物。

相關圖片在網路上流傳後，引發許多網友討論，有人認為這些松鼠可能是感染了松鼠痘病毒(Squirrel pox)，這是一種常出現美國紅松鼠身上的病症。不過其他人認為，松鼠應該是感染了松鼠纖維瘤病(Squirrel fibromatosis)，這種病症是由另外一種病毒所引發，會導致松鼠長出疣，甚至滲出膿液，在美國灰松鼠身上比較常見。

緬因州內陸漁業與野生動物部門動物專家韋伯(Shevenell Webb)表示，不管這些松鼠的感染病因為何，他建議民眾不要繼續在餵鳥器中裝食物，以免吸引更多松鼠前來找食物、成為病毒傳播點，並且呼籲民眾若是遇到受到感染的松鼠千萬不要靠近，雖然人類不會被感染，但最好的作法仍是通報給相關單位處理。

