美洲獅大膽闖入民宅　男意外與「野獸四目相交」先衝去救愛犬

美國加州一名男子家中監視器拍到，一隻美洲獅闖入家中，與他近距離接觸的驚險時刻，就在他準備衝去保護寵物犬時，美洲獅突然跑向後院泳池，後來翻牆離開。

男子傑夫(Jeff Tenney)16日下午在洛杉磯郡拉文(La Verne)家中休息時，突然與一隻美洲獅近距離接觸。他表示，事情發生在下午1時左右，由於住家前門開著，沒想到讓美洲獅跑進屋內。

監視器畫面中可看到，美洲獅看到來到傑夫家門前，看到打開的門毫不猶豫就走進去。傑夫表示，當時他餘光瞄到一個巨大身影，「我往那邊看過去，與美洲獅四目交接了幾秒」。

傑夫表示，當時比起自己，他更擔心在院子中休息的13歲寵物犬Bandit，打算去找寵物時，反而是美洲獅受到驚嚇，立即衝到後院中，他聽到獅子跳入泳池的水聲，後來翻牆離開。

傑夫表示，整個過程中，Bandit一直在院子中睡覺，似乎完全沒發現家中曾有美洲獅闖入，幸好事件沒有導致任何家人受傷，只有一個泳池玩具在美洲獅逃跑時弄壞。

事件發前一周，當地才傳出一名11歲女童在自家被美洲獅攻擊，緊急送醫後仍在手上留下咬痕，當局後來已找到涉案的美洲獅並且擊斃。