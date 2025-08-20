米克斯汪憂鬱趴沙發　一抬頭「撞臉男明星」爆紅：太像人類了

▲狗狗麥克斯意外爆紅。（圖／翻攝自TikTok／max.hawt.dawg）

記者李振慧／綜合報導

美國阿拉巴馬州一隻叫做麥克斯(Max)的寵物犬近來在網路上爆紅，不是因為牠擁有什麼特殊技能，而是因為牠的外表。當狗狗趴在沙發上時，主人好奇上前查看，沒想到麥克斯一抬頭，表情超像人類，讓網友嘖嘖稱奇。

麥克斯的女主人在網路上分享，她發現麥克斯無力趴在沙發靠背上，看起來很難過的樣子，所以好奇上前詢問「麥克斯，怎麼了，嘿，兄弟？怎麼了嗎」，然而麥克斯抬起頭後只是靜靜看著她，讓人猜不透表情。

女主人分享影片原本是希望大家能幫忙解惑，沒想到留言卻歪樓，許多網友把重點擺到麥克斯看起來超像人類，「牠是我看過最像人類的狗」、「牠長得和我同事好像」、「麥克斯真的是狗嗎」、「其實牠是被女巫施法變成狗的人類吧」、「麥克斯和影星威爾法洛(Will Ferrell)好像」，也有網友覺得麥克斯和其他男明星Ron Pearlman、Seth Rogen有明星臉。

影片後來獲得1千5百多萬點閱。雖然女主人還是沒找出麥克斯那天憂鬱的原因，不過女主人表示，5歲的麥克斯其實是一隻米克斯汪，身上混了10種不同品種，或許是因為這樣，造就牠獨一無二的外型，看起來和一般寵物犬不太一樣。