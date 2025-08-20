ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

米克斯汪憂鬱趴沙發　一抬頭「撞臉男明星」爆紅：太像人類了

米克斯汪憂鬱趴沙發　一抬頭「表情超像人類」爆紅：好像我同事。（圖／翻攝自TikTok／max.hawt.dawg）

▲狗狗麥克斯意外爆紅。（圖／翻攝自TikTok／max.hawt.dawg）

記者李振慧／綜合報導

美國阿拉巴馬州一隻叫做麥克斯(Max)的寵物犬近來在網路上爆紅，不是因為牠擁有什麼特殊技能，而是因為牠的外表。當狗狗趴在沙發上時，主人好奇上前查看，沒想到麥克斯一抬頭，表情超像人類，讓網友嘖嘖稱奇。

麥克斯的女主人在網路上分享，她發現麥克斯無力趴在沙發靠背上，看起來很難過的樣子，所以好奇上前詢問「麥克斯，怎麼了，嘿，兄弟？怎麼了嗎」，然而麥克斯抬起頭後只是靜靜看著她，讓人猜不透表情。

[廣告]請繼續往下閱讀...
@max.hawt.dawg max didn’t even come upstairs to go to bed tonight and now i’m worried, i swear he looked like he was gonna cry? is it just me? he is seriously pouting right now. #doghelp #saddog #fypdog ♬ original sound - Lil’ Max

女主人分享影片原本是希望大家能幫忙解惑，沒想到留言卻歪樓，許多網友把重點擺到麥克斯看起來超像人類，「牠是我看過最像人類的狗」、「牠長得和我同事好像」、「麥克斯真的是狗嗎」、「其實牠是被女巫施法變成狗的人類吧」、「麥克斯和影星威爾法洛(Will Ferrell)好像」，也有網友覺得麥克斯和其他男明星Ron Pearlman、Seth Rogen有明星臉。

影片後來獲得1千5百多萬點閱。雖然女主人還是沒找出麥克斯那天憂鬱的原因，不過女主人表示，5歲的麥克斯其實是一隻米克斯汪，身上混了10種不同品種，或許是因為這樣，造就牠獨一無二的外型，看起來和一般寵物犬不太一樣。

關鍵字： 寵物Max米克斯阿拉巴馬州同事美國男明星明星臉

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【11歲女孩出手救人】哈姆立克法解救被珍珠噎到的女子

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

貓門剛裝好「虎斑貓立即搶試用」　屋主收到影片傻：不是我的貓

懷孕浪貓突然出現在門口　女餵養發現生出「一窩驚喜包幼貓」

不止黑角怪兔　北美又出現長滿圓形膿瘡「殭屍松鼠」噁爛畫面曝

威尼斯觀光被偷錢包護照　八寶媽靠「AirPods定位」勇逮14歲扒手

滿18歲就開OnlyFans　女「3小時賺3千萬」嗆：魯蛇才當上班族

看電影要求其他觀眾「安靜一點」　35歲男慘被5青少年圍毆爆血

時尚配件變奪命工具　女「長圍巾捲車底」留恐怖血痕差點斷頭

託友照顧貓！要回像老30歲　飼主心碎：牠被迫和10多隻母貓配種

不止黑角怪兔　北美又出現長滿圓形膿瘡「殭屍松鼠」噁爛畫面曝

米克斯汪憂鬱趴沙發　一抬頭「撞臉男明星」爆紅：太像人類了

【誰讓你碰偶了！】朋友伸手試探想摸貓咪　慘被貓拳伺候嚇到縮回XD

員工經痛找「黑臉同事」熱敷　溫暖毛茸茸療癒感十足

員工經痛找「黑臉同事」熱敷　溫暖毛茸茸療癒感十足

爸拿「苦瓜」進行不護食考試　二巨汪淡定開啃迅速消滅

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

朋友伸手試探想摸貓咪　慘被貓拳伺候嚇到縮回

主人化妝 #黃金獵犬 湊熱鬧！覺得無聊後竟「開門」離開XD

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

中途「響尾奶貓」抖尾巴認真洩洪　首次自己尿尿媽咪超感動

中途「響尾奶貓」抖尾巴認真洩洪　首次自己尿尿媽咪超感動

誰家小刺寶迷路？員林驚見「萌刺球」逛大街　動防所急尋主人

台南知名蛇窟又見2米臭青母「受困漁網」　捕蛇達人放救畫面曝

奶油貴賓玩球突鑽縫隙　奴才疑惑趴地驚見「肉乾藏寶箱」

米克斯汪憂鬱趴沙發　一抬頭「撞臉男明星」爆紅：太像人類了

貓門剛裝好「虎斑貓立即搶試用」　屋主收到影片傻：不是我的貓

北投猴子爽嗑水果霸王餐　動保處追蹤2.5個月終於逮捕歸案

【廣編】寵物健康守護聯盟成立！法國皇家攜獸醫、專家　為守護寵物健康帶來福音

松山機場見飛機尾翼「小狗對你笑」　他驚喜捕捉引熱議

奶貓潮來臨！幼貓除蚤1次看懂　獸醫教你選對合適產品阻斷傳播鏈

北動棕熊「小喬」今不幸離世　腫瘤轉移痛苦同仁含淚放手

兩職籃聯盟合作、合併破局　夢想家GM韓俊鎧：很多事不能控制

千百惠兒子沉痛發聲！證實母親「突發疾病去世」離演唱會只剩4天

玉山東峰驚傳「被雷劈」　女山友頭部濺血！男求救全身麻痺

美印交惡　「金磚國家」水漲船高

Oris挺牡蠣計畫護生態　海洋綠母貝潛水錶吸睛

不只韓流！GagaOOLala揭「粉紅經濟」驚人數據　BL、GL年產值上看5.6兆美元

海砂屋即將再重生　桃園正光花園新城「公辦都更」同意達96％　

「ABC帥哥連線」的祝福　毛加恩：期待簡浩當總教練帶出火花

GD「阿嬤頭巾」造型引發風潮！本尊親解背後內幕笑翻網：太真實　

川普公開反對風電、太陽能　怒轟「世紀騙局」讓電價創新高

寵物動物熱門新聞

託友照顧貓老了30歲！飼主心碎：牠被迫配種

不止黑角怪兔　美又出現圓形膿瘡「殭屍松鼠」

米克斯汪「撞臉男明星」爆紅　網：超像人類

飛機尾翼「小狗對你笑」他驚喜捕捉

貓門剛裝好虎斑貓立即試用　屋主傻：不認識

頭臉長出觸手狀黑角　專家曝「變種怪兔」真相

夫妻逛收容所　回程多了60KG巨犬

萌汪下河追石頭　咬放大版等稱讚

北投猴子嗑水果霸王餐　終逮捕歸案

鴨群優游混入鴯鶓　初下水嚇尖叫

原住民鎮壓新小貓　淡定臉輕鬆制伏

黃金獵犬照鏡子「發現有牙齒」　表情包爆紅

奶貓潮來臨「幼貓除蚤」1次看懂！

員工經痛找貓熱敷　療癒感十足

讀者迴響

熱門新聞

託友照顧貓老了30歲！飼主心碎：牠被迫配種

不止黑角怪兔　美又出現圓形膿瘡「殭屍松鼠」

米克斯汪「撞臉男明星」爆紅　網：超像人類

飛機尾翼「小狗對你笑」他驚喜捕捉

貓門剛裝好虎斑貓立即試用　屋主傻：不認識

頭臉長出觸手狀黑角　專家曝「變種怪兔」真相

夫妻逛收容所　回程多了60KG巨犬

萌汪下河追石頭　咬放大版等稱讚

北投猴子嗑水果霸王餐　終逮捕歸案

鴨群優游混入鴯鶓　初下水嚇尖叫

原住民鎮壓新小貓　淡定臉輕鬆制伏

黃金獵犬照鏡子「發現有牙齒」　表情包爆紅

奶貓潮來臨「幼貓除蚤」1次看懂！

員工經痛找貓熱敷　療癒感十足

巨汪做不護食考試　結果是吃苦瓜

熱門寵物影片

更多
【誰讓你碰偶了！】朋友伸手試探想摸貓咪　慘被貓拳伺候嚇到縮回XD

【誰讓你碰偶了！】朋友伸手試探想摸貓咪　慘被貓拳伺候嚇到縮回XD

員工經痛找「黑臉同事」熱敷　溫暖毛茸茸療癒感十足

員工經痛找「黑臉同事」熱敷　溫暖毛茸茸療癒感十足

員工經痛找「黑臉同事」熱敷　溫暖毛茸茸療癒感十足

員工經痛找「黑臉同事」熱敷　溫暖毛茸茸療癒感十足

爸拿「苦瓜」進行不護食考試　二巨汪淡定開啃迅速消滅

爸拿「苦瓜」進行不護食考試　二巨汪淡定開啃迅速消滅

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面