新家人第一次見面　燕尾服貓看到「迷你版自己」可愛反應曝光

新家人第一次見面　燕尾服貓看到「迷你版自己」可愛反應曝光。（圖／翻攝自TikTok／cora.and.remi）

▲貓咪看到與自己相似的新家人，嚇了一大跳。（圖／翻攝自TikTok／cora.and.remi）

記者李振慧／綜合報導

國外一名飼主分享，他從外面帶回來新寵物貓，第一次與家中「原住民」見面的趣味場面。寵物貓柯拉(Cora)是一隻黑白花紋的燕尾服貓，沒想到新弟弟雷米(Remi)也有著同樣花色，2隻貓四目相交時，柯拉被「迷你版自己」嚇到摔倒。

影片中可看到，身為燕尾服貓的柯拉，發現家中突然出現一隻不認識的貓咪雷米，覺得十分好奇，當雷米在沙發上埋頭梳毛時，牠也跳上來想要一探究竟，沒想到雷米一抬頭，才發現2隻貓長得超相似，就像在照鏡子一樣。

@cora.and.remi It’s officially been a month since we introduced these two tuxedo babies. Introducing ✨Remi✨ #coratheexplora #cora #kora #corathecat #cat #catsoftiktok #catlover #catlovers #fyp #foryourpage #foryoupage #foryou #kitten #kittens #kittensoftiktok #catadventures #cats #kittenlove #kittentok #kitty #kittycat #kittycats #catmom #animal #animals #kittenlove #cutekitten #cutekittens #adorablepets #adorablepet #kittenvideo #kittenvideos #petsoftikok #fluffyfriends #purrfectcompanion #cute #catnip #crazycat #crazycats #crazykitten #crazykittens #adorable #tuxedo #tuxedocat #tuxedocats #tuxedokitten #tuxedokittens #blackandwhite #blackandwhitecat #blackandwhitecats #blackandwhitekitten #blackandwhitekittens #tiktokcat #tiktokcats #tiktokkitty #tiktokkitten #tiktokkittens #viral #viraltiktok #catintroduction ♬ Welp, Didn't Expect That - Yu-Peng Chen & HOYO-MiX

2隻貓四目相交時，很明顯都被對方嚇了一大跳，還同時發出嘶嘶聲，柯拉甚至驚嚇到往後退，結果不小心摔下沙發，畫面十分爆笑。

影片獲得80多萬點閱，網友留言，「2隻貓都嚇了一跳，太可愛了」、「柯拉表示，『你不是我，怎麼會和我長得一樣』」、「同時發出嘶嘶聲，笑死」。主人表示，雖然第一次見面的情況很尷尬，2隻貓後來相處得十分融洽。
 

