新家人第一次見面　燕尾服貓看到「迷你版自己」可愛反應曝光

▲貓咪看到與自己相似的新家人，嚇了一大跳。（圖／翻攝自TikTok／cora.and.remi）
記者李振慧／綜合報導
國外一名飼主分享，他從外面帶回來新寵物貓，第一次與家中「原住民」見面的趣味場面。寵物貓柯拉(Cora)是一隻黑白花紋的燕尾服貓，沒想到新弟弟雷米(Remi)也有著同樣花色，2隻貓四目相交時，柯拉被「迷你版自己」嚇到摔倒。
影片中可看到，身為燕尾服貓的柯拉，發現家中突然出現一隻不認識的貓咪雷米，覺得十分好奇，當雷米在沙發上埋頭梳毛時，牠也跳上來想要一探究竟，沒想到雷米一抬頭，才發現2隻貓長得超相似，就像在照鏡子一樣。
@cora.and.remi It's officially been a month since we introduced these two tuxedo babies. Introducing ✨Remi✨
2隻貓四目相交時，很明顯都被對方嚇了一大跳，還同時發出嘶嘶聲，柯拉甚至驚嚇到往後退，結果不小心摔下沙發，畫面十分爆笑。
影片獲得80多萬點閱，網友留言，「2隻貓都嚇了一跳，太可愛了」、「柯拉表示，『你不是我，怎麼會和我長得一樣』」、「同時發出嘶嘶聲，笑死」。主人表示，雖然第一次見面的情況很尷尬，2隻貓後來相處得十分融洽。
