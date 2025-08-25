狗狗每周翹家2次「跑去美容院洗澡」　主人接通知傻：以為走丟了

▲狗狗翹家，自己跑去洗澡爆紅。（圖／翻攝自TikTok／dermatovetpuroamor）

記者李振慧／綜合報導

巴西一隻叫做Pipoca的小狗因為愛上寵物美容，竟然離家出走，獨自跑到寵物店中享受SPA，讓原本擔心牠的主人知道後，覺得好氣又好笑，這隻比人還懂得享受的狗狗也因此在網路上爆紅。

女主人瑪麗安娜(Mariana Silvério Nunes Campos)在網路上分享，家中愛犬Pipoca時常離家出走，自己跑到距離住家約2個街區的寵物SPA中心Dermato Vet Puro Amor享受服務。

瑪麗安娜表示，她從3年前Pipoca還是一隻小狗時，就開始帶牠到同一間寵物美容中心，沒想到有一天發現狗狗突然消失，後來接到美容店通知，Pipoca自己跑到這裡來、想要洗澡，後來Pipoca便常常翹家跑去洗澡，每周大約會發生1到2次。

影片中可看到，Pipoca自己從家裡走到店門口，抵達後會開心搖著尾巴，等待美容院工作人員帶牠進去洗澡。工作人員表示，「Pipoca很喜歡洗澡，也很喜歡來我們店裡玩，每次牠出門時，牠的主人都會通知我們，『麻煩注意一下，Pipoca可能很快就會出現了』」。

Pipoca的可愛行為獲得網友大讚，「這隻狗狗太愛乾淨了」、「狗狗表示，『馬麻，我已經長大了，可以自己去洗澡』」、「我家的狗也喜歡自己跑去美容院，然後等我叔叔去接牠」、「狗狗真懂得享受」。