120隻萌犬一起賽跑　2025年「國際柯基犬大賽」短腿狂奔拚冠軍

▲最新柯基犬大賽近來於維爾紐斯舉行。（圖／達志影像／美聯社）

記者李振慧／綜合報導

全球柯基迷年度盛事，國際科基犬大賽Corgi Race Vilnius 2025近來於立陶宛首都維爾紐斯舉行，這次活動一共吸引120組柯基犬參賽，比賽場地辦在該市最大公園Vingid Park，可容納6,000名觀眾。

今年邁向第4年的柯基犬大賽，參加隊伍由柯基犬與主人組成一組，在23日、24日為期2天的比賽中，要完成單犬短跑、最強吠叫聲量、智力挑戰、服裝造型和團體賽等多個環節。

▲今年參賽狗狗多達120組。（圖／達志影像／美聯社）

本屆參賽隊伍多達120組，包含來自波蘭、拉脫維亞、德國、奧地利、義大利等多個國家，今年比賽首次與Portals平台合作，舉辦世界柯基見面會(World Corgi Meetup)，線上24小時不間斷直播，讓全球柯基迷都能一同參與盛會。

今年單犬短跑賽冠軍，由一隻叫做Mango的柯基犬獲得，牠的主人克里邁卡(Ignas Klimaika)受訪表示，這是Mango第二次參加比賽，「其實去年我們每天都有訓練，這次想說不練了，只想來享受比賽與欣賞柯基犬」，沒想到反而奪冠，已經計畫明年再來參加。