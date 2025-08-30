ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
把啤酒灌入大象鼻子！白目男掀起民眾怒火　急關TikTok

西班牙男子「將啤酒倒入大象鼻子」　白目行為引眾怒險遭驅逐出境

▲近日，男子在喝啤酒時，竟將啤酒倒入一頭親近人的大象鼻子裡。（圖／翻攝IG／skydive_kenya）

圖文／CTWANT

一名西班牙籍男子疑似到東非國家肯亞（Kenya）旅行，並且在社交平台發布了一系列的影片。然而，其中一支他暢飲肯亞當地啤酒的影片，卻在當地引起軒然大波，險些害他被民眾連署「驅逐出境」。原因是他自以為有趣，竟將啤酒倒入一頭親近人的大象鼻子裡，白目行為立刻引爆當地居民怒火，嚇得他最終刪除影片。然而，他在其他影片中同樣對野生動物做出各種違規行為，肯亞野生動物管理局已經展開調查。

據《BBC》報導，這名西班牙男子本週一在其IG帳號發布影片，片中他拿著一罐肯亞知名的啤酒「塔斯克」（Tusker，意即獠牙、長牙）仰頭暢飲後，就將剩餘啤酒灌給一旁一頭親近人的大象，並用諧音梗寫下：「只是一罐塔斯克和一頭長牙的朋友。（Just a tusker with a tusked friend.）」然而，這段影片後來因肯亞民眾的強烈反對而被刪除，男子也隨即關閉了IG留言功能。

據了解，這支影片是在肯亞中部萊基皮亞郡（Laikipia）的奧爾喬吉（Ol Jogi） 自然保護區拍攝。影片中的大象名叫布帕（Bupa），因為友善親人、時常與遊客合照，在當地頗有名氣。如今卻遭到該名男子的不友善對待，讓肯亞人勃然大怒，紛紛湧入IG痛斥男子的行為，甚至有不少人揚言要發起聯署，將這名西班牙男子驅逐出境。

當《BBC》將影片提供給奧爾喬吉保護區的工作人員弗蘭克（Frank），他也對這支影片表達了震驚，並表示一定會將影片提交給相關部門。弗蘭克強調，「這種事不應該發生。我們是保護區的工作人員，我們不能允許這種事情發生，我們甚至不允許人們靠近大象！」

肯亞野生動物管理局發言人保羅‧烏多托（Paul Udoto）也表示，野生動物管理局已經針對此事展開調查。

值得注意的是，這名男子還在26日發布另外2部影片，包含他在奧爾佩傑塔（Ol Pejeta）保護區用胡蘿蔔餵犀牛，以及再度靠著犀牛喝啤。保護區員工狄倫‧哈比爾（Dylan Habil）同樣指出，他違背了不能觸摸犀牛的規定。

目前，該名男子的TikTok帳號已被關閉，而新近發布的IG動態也全部關閉了留言功能。

貓咪參與打麻將 整隻躺在桌上

