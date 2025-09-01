失智老主人把臘腸犬養成「24公斤巨球」　護理師心疼收編幫減肥

▲臘腸犬胖成一顆圓球，幾乎無法行走。（圖／翻攝自TikTok／day_by_daisy）

記者李振慧／綜合報導

美國一名居家護理師拜訪年長客戶時，意外發現對方家中養了一隻重達55磅（約24公斤）的巨型臘腸犬，小狗由於主人失智情況嚴重、無法好好照顧，導致體型胖成一顆圓球，最後她決定成為新主人，幫助這隻可憐的狗狗瘦身。

女子泰根(Tegan Strickland)在網路上分享，身為居家護理師的她5月到一名患有失智症的客戶家中工作時，意外遇到一隻被養得圓滾滾的臘腸犬黛西(Daisy)。

[廣告]請繼續往下閱讀...

泰根表示，當她要進去家中時，客戶的女兒告訴她，他們養了一隻「很大隻」的狗狗，她原本以為會是體型魁梧的大型犬，沒想到卻是臘腸犬黛西，黛西雖然外表親人可愛，但由於女主人總是超量餵食，導致體重達到驚人的24公斤，胖到幾乎無法行走。

隨著時間過去，泰根雖然試圖想讓客戶改善黛西的飲食習慣，但由於對方受到疾病影響、一直無法改善，最後她提出願意幫忙照顧黛西，獲得對方同意後，於5月20正式收養。

泰根收養黛西後，第一件事就是帶去看獸醫，發現黛西不但胖到無法走路，還有甲狀腺功能減退和膽囊淤積等健康問題，他們一同為黛西制定瘦身計畫，成功在3個月內減去10磅（約4.5公斤）。

如今黛西雖然有減去一些體重，仍面臨許多疾病，為了負擔龐大的醫療費用，泰根開始在網路上分享黛西的故事，成功在網路上獲得關注，愈來愈健康的黛西，近來開始出門到公園玩耍，她希望黛西的故事能幫助人們提高對失智症與照顧寵物等相關議題的認識。