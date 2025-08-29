ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團
吉娃娃太黏「沒趴主人腿上就生病」　女幫牠做「專屬把拔」爆紅

吉娃娃太黏人「沒趴主人腿上就生病」　女製作「專屬把拔」爆紅。（圖／翻攝自Facebook／Janelle Grace）

▲假人成功幫助安撫吉娃娃。（圖／翻攝自Facebook／Janelle Grace）

記者李振慧／綜合報導

國外一名主人在網路上分享，所養的吉娃娃由於太黏人，只要沒在主人腿上趴著就會生病腹瀉，不知道該怎麼辦的女主人後來想到妙招，成功解決狗狗焦慮，獲得網友大讚。

女主人格雷斯(Janelle Grace)在臉書社團中分享，所養的吉娃娃Dingo是一隻高齡老狗，由於狗狗很堅持要一直趴在人類腿上或是待在身旁，讓她想起之前在Reddit上看到有人分享，買了一個假人給狗狗的貼文，決定也仿效看看。

[廣告]請繼續往下閱讀...

照片中可看到，格雷斯買了一個真人尺寸的假人，為了讓Dingo能夠更快適應，還給假人全身穿上爸爸鮑伯(Bob)的衣服，取名為Bob Jr.，讓假人身上充滿爸爸的味道，果然成功讓Bob Jr.成為Dingo的新麻吉，立即趴在上面安心睡了好幾個小時。

貼文獲得9萬多網友按讚，許多網友稱讚，「好棒的點子」、「哈哈，太搞笑了」、「我的天啊，狗狗真是太可愛了」、「牠看起來很開心」、「狗狗專屬的情緒支持假人」，還有許多網友詢問假人要去哪裡買。

格雷斯後來分享，假人Bob Jr.不但受到Dingo歡迎，就連家中貓咪與其他寵物犬也很喜歡，會和Dingo輪流坐在假人腿上。

先前也有國外女網友麥克尼爾(Keandra McNeil)分享，所養的寵物犬葛斯(Gus)因為有嚴重的分離焦慮，主人若是沒有出現在眼前就會瘋狂吠叫，所以為牠準備了一個專屬假人佛瑞德(Fred)，結果成功解決葛斯的焦慮問題，影片獲得150多萬點閱。

@kickrocks.licksocks Thanks to @Vintage Pet Rescue ♬ original sound - KickRocks&LickSocks

關鍵字： 吉娃娃寵物分離焦慮Janelle GraceDingo假人

安海瑟薇片場慘摔　高跟鞋斷裂..仍優雅起身

