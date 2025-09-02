耐吉斯全新 P 系列登場：凍乾升級　口感與營養一次到位

▲毛孩和人一樣，對於每天的飲食既需要營養，也渴望新鮮感。（圖／資料照，下同）

「今天這碗乾乾，牠們會願意吃嗎？」相信許多毛爸毛媽都曾有過這樣的煩惱。毛孩挑食，常讓餐桌變成一場耐力戰，一邊擔心牠們營養不均衡，一邊又怕吃飯成了例行卻無趣的負擔。其實，毛孩和人一樣，對於每天的飲食既需要營養，也渴望新鮮感。當餐碗裡多一點變化，牠們亮起來的眼神、快樂搖擺的尾巴，就是最真實的回饋。耐吉斯全新 P 系列，正是為了這份挑嘴與好奇而誕生。

▲耐吉斯全新 P 系列為了毛孩挑嘴與好奇而誕生。

耐吉斯，毛孩的專屬美味哲學

對飼主來說，準備的每一碗餐食，都是表達愛的一種方式。耐吉斯深知，毛孩需要的不只是「吃飽」，更需要全面的守護，從腸道健康到免疫力提升，甚至肌肉與活力維持，都不能少。耐吉斯以專業與創新精神，把營養與適口性完美結合，讓「吃飯」成為毛孩最期待的時刻，也成為你們日常裡最溫暖的互動。

▲耐吉斯以專業與創新精神，把營養與適口性完美結合，讓「吃飯」成為毛孩最期待的時刻。

E 系列與 P 系列的黃金組合

在能量穩定的 E 系列之外，全新 P 系列更像是一場餐桌上的小型慶典。P 系列加入主食級獵物凍乾，鮮肉與內臟的搭配帶來獨特香氣與多變口感，同時補充天然維生素與礦物質。兩系列互相搭配，不僅有日常的穩定守護，還有升級的驚喜體驗，讓毛孩每天都有期待感。

▲在能量穩定的 E 系列之外，全新 P 系列更像是一場餐桌上的小型慶典。

P 系列新品，7 月熱騰騰上市

這次推出的全新 P 系列（全齡犬 P1 凍乾多拼鹿肉餐、P2 凍乾多拼鮭魚餐、P21 凍乾填心雞肉餐；全齡貓 P3 凍乾多拼鮭魚餐、P4 凍乾多拼海陸餐、P23 凍乾填心雞肉餐），承襲超級能量碗基底，再升級加入獵物主食級凍乾，把鮮肉與營養內臟的天然風味完整保留。不論是乾糧搭配凍乾顆粒的「多拼型態」，還是內含 8% 香濃內餡的「填心型態」，都讓毛孩的日常用餐變得更有驚喜，就像打開一份專屬禮物般，充滿期待。

▲不論是乾糧搭配凍乾顆粒的「多拼型態」，還是內含 8% 香濃內餡的「填心型態」，都讓毛孩的日常用餐變得更有驚喜。

不只好吃，營養也講究

P 系列不只解決挑嘴問題，更是全面營養的升級。高蛋白肉肉支持肌肉發展與活力來源；BC30 美國專利益生菌耐熱耐酸，能幫助腸道健康、促進蛋白質吸收，減少糞臭與軟便困擾；而來自獵物的天然營養，如維生素 A、B 群，以及鐵、鋅、磷、硒等礦物質，加上 Omega-3 與 Omega-6，則能提升免疫力，讓皮毛更加亮澤柔順。從裡到外的守護，讓毛孩在日常與冒險中都能展現最佳狀態。

▲耐吉斯全新 P 系列，把營養、美味與探索樂趣融為一體。

餐桌上那份專注期待的眼神，就是毛孩對你的信任。耐吉斯全新 P 系列，把營養、美味與探索樂趣融為一體，讓毛寶貝不只吃得開心，更吃得健康。給牠們的，不僅是一碗餐食，而是一份源源不絕的活力、強健的免疫力，以及最純粹的幸福感。今天，就用一碗滿分的美味，開啟牠們的下一場用餐冒險。

